Матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» пройдет с космической вывеской

На матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» — «Динамо» ожидается атмосфера невесомости и футбол неземного притяжения. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Встреча пройдет 13 апреля в 18:15 на стадионе «Солидарность Самара Арена». В семейном секторе С4, куда сможет попасть любой желающий, будут работать тематические точки активностей: космическая VR зона, где можно будет испытать на себе опыт высадки на Марс, детский планетарий с экскурсией по Млечному Пути, аниматоры-космонавты, перемещающиеся по под техно-панк DJ-сет и не только. В финале футбольного вечера организаторы устроят настоящее звездное небо на трибунах стадиона.

Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Евгений Чернов