К 2030 году Нижегородская область планирует увеличить производство молока на 12%

Нижегородская область по итогам 2025 года заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа и 11 место в рейтинге всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, за пять лет в регионе построили и реконструировали более 100 объектов молочного скотоводства. Общее производство молока выросло более чем на 18%. Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами вырос с 80 до 88%.

В 2025 году объем производства молока в регионе составил 739,1 тыс. т. К 2030 году этот показатель планируется увеличить на 12%, до 828,4 тыс. т.

