Суд защитил честь музыканта

«Ъ-Волга» публикует вступившее в силу решение Ленинского районного суда по иску музыканта ульяновского симфонического оркестра «Губернаторского» (входит в число ведущих симфонических коллективов России) Владимира Никонова к областному государственному автономному учреждению культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал», в структуру которого входит оркестр.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», господин Никонов неоднократно судился с руководством ОГАУК в связи с несправедливым начислением зарплаты музыкантам: в ОГАУК для музыкантов действовала двойная система оплаты труда с пониженным уровнем зарплаты для тех, кто не перешел на срочный, так называемый «эффективный контракт». Суды подтвердили справедливость требований музыканта, чем оставались недовольны руководители «Ленинского мемориала», на стороне которых также было и региональное министерство культуры.

13 декабря 2023 года, рассказывая о противостоянии музыканта и администрации ОГАУК, «Ъ-Волга» изложил мнения всех сторон конфликта, в том числе самого Владимира Никонова, главного дирижера оркестра Эдуарда Дядюры, и. о. директора ОГАУК Владимира Мельниченко, министра культуры региона Евгении Сидоровой. Также был взят и комментарий непосредственной участницы конфликта — заместителя директора ОГАУК Марии Кудяевой (Евсеевой), которая негативно отозвалась о музыканте. Музыкант посчитал, что слова замдиректора являются недостоверной информацией и оскорбляют его честь и достоинство, в связи с чем подал иск в суд.

Суд сначала принял решение привлечь «Ъ-Волга» в качестве соответчика, но в ходе судебных заседаний согласился с доводами редакции и снял ответственность со СМИ, подтвердив право редакции на изложение мнений сторон. В то же время суд признал высказанные Марией Кудяевой (Евсеевой) в своем комментарии сведения «недействительными» и «порочащими честь и достоинство Владимира Никонова», обязав ОГАУК «Ленинский мемориал» опубликовать резолютивную часть решения в «Ъ-Волга», а также выплатить музыканту 10 тыс. руб. компенсации морального вреда.

В связи с решением суда редакция по просьбе ОГАУК публикует резолютивную часть документа:

Признать недействительными, порочащими честь, достоинство Никонова Владимира Алексеевича сведения, размещенные в электронном СМИ «КоммерсантЪ-Волга» по ссылке https://www.kommersant.ru/doc/6396278 , информационного агентства Simcirsk.Citi по ссылке https://simbirsk.city/2023/12/15/zhalobnaya-nota/, на сайте Ulnovosti.ru по ссылке https://ulnovosti.ru/obshhestvo/zhalobnaya-nota-muzykanty-simfonicheskogo-orkestra-soobshhili-prokuroru-o-dvojnoj-sisteme-oplaty-truda/ , а именно: «Никонов сам виноват в том, что ему до сих пор выплачивается прежняя зарплата»; «Он уклоняется от подписания допсоглашения и шантажирует нас».

Обязать Областное государственное автономное учреждение культуры «Ленинский мемориал» опубликовать резолютивную часть настоящего решения о признании указанных сведений, порочащих честь и достоинство Никонова Владимира Алексеевича в электронном СМИ «КоммерсантЪ-Волга», Информационном агентстве Simcirsk.Citi, на сайте Ulnovosti.ru.

Взыскать с областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» в пользу Никонова Владимира Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 3000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований, а также в исковых требованиях к Евсеевой Марии Анатольевне, Кляченковой Елене Александровне, акционерному обществу «Коммерсантъ-Волга», Титову Сергею Олеговичу, главному редактору информационного портала «ULnovosti.ru» Казаковой Ирине Капитоновне, информационному агентству Simblrsk.City отказать.