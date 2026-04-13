В Черноземье 14 апреля ожидается ветреная и дождливая погода, до +12°C

Во вторник, 14 апреля, жителей Черноземья ожидает ветреная и пасмурная погода. Во всех областях в течение дня возможен дождь. Температура будет варьироваться от +6°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура будет колебаться от +6°C до +8°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +7°C, днем и вечером — до +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 7 м/с.

В Курске в течение дня температура составит +6…+8°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем и вечером — до +11°C, а ночью немного понизится до +8°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле температура составит +6…+8°C. Ветер до 7 м/с.

В Тамбове утром температура составит +8°C, днем и вечером — до +12°C, а ночью снова +8°C. Ветер до 6 м/с.

Алина Морозова