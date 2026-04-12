В Черноземье 13 апреля ожидаются пасмурная и дождливая погода, до +14°C

В понедельник, 13 апреля, жителей Черноземья ожидает пасмурная и дождливая погода. Местами возможна переменная облачность. Температура будет варьироваться от +5°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +5°C, днем поднимется до +14°C, вечером немного опустится до +12°C и еще до +8°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем — до +13°C, вечером температура составит +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 6 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +13°C, вечером немного опустится до +10°C и еще до +7°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +6°C, днем потеплеет до +13°C, вечером будет +11°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром будет +5°C, днем — +13°C, к вечеру температура опустится до +11°C, а ночью — до +7°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит +6°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +10°C, ночью опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова