Балашовскому району добавили 30 млн руб. на ремонт дорог

Дополнительные 30 млн руб. получит Балашовский район на ремонт дорог. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Фото: t.me / busargin_r

В ближайшее время профильные ведомства обследуют магистрали, чтобы определить, какие участки нужно отремонтировать в первую очередь. «Стоит отметить, что финансирование сверх ранее установленных объемов в этом году станет хорошим дополнением целого комплекса работ на этой территории», — отметил губернатор.

В 2026 году в Балашовском районе запланирован ремонт более 46 км дорог. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. На эти цели будет направлено более 1,3 млрд руб. Участки уже определены.

Марина Окорокова