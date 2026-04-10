В Таганроге уничтожили несертифицированную молочку и мясо

В Таганроге выявили нарушения при продаже молочной и мясной продукции без документов, подтверждающих качество товара. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Проверка показала, что индивидуальные предприниматели в Таганроге торговали молочными и мясными продуктами без сопроводительной документации и маркировки. Эти документы должны подтверждать безопасность и качество товара. Правоохранители изъяли и уничтожили ее.

По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Кроме того, возбуждены дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Константин Соловьев