Отец Илона Маска считает, что в Нижегородской области можно строить завод Тesla

Предприниматель и политик из ЮАР Эррол Маск (отец инженера и предпринимателя Илона Маска) считает, что нет никаких препятствий для строительства завода Tesla в Нижегородской области. Об этом он заявил во время встречи с нижегородскими журналистами 10 апреля, отвечая на вопрос о том, как он оценивает инвестиционный климат в российских регионах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Могу точно сказать, что у людей здесь много энергии. Им нужно не только ждать инвестиций, но и инвестировать самим. Вижу здесь много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Даже Tesla могла бы построить здесь свой завод. Для этого нет никаких препятствий»,— отметил Эррол Маск.

Компания Tesla была создана в США в 2003 году и является производителем электромобилей и зарядных станций, солнечных батарей и систем накопления электроэнергии. Крупнейшим акционером и генеральным директором компании является Илон Маск.

Андрей Репин