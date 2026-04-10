Ленобласть встречает Пасху с новым яичным рекордом

За первый квартал 2026 года в Ленинградской области произвели 1 млрд 19 млн яиц. Регион не только обеспечил себя этим товаром, но и поставил его в десятки регионов России, рассказали в региональной администрации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы занимаем первое место в России по объемам производства и являемся главным поставщиком яиц на рынок. Сегодня отрасль птицеводства работает стабильно, инвестиционные проекты реализуются планово, поэтому мы прогнозируем, что завершим этот год с рекордным результатом в 4 млрд яиц»,— заявил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Отмечается, что отпускные цены производителей на яйца, согласно данным оперативного мониторинга, на 20% ниже, чем в аналогичном периоде 2025 года.

За 2025 год Ленинградская область произвела 3,8 млрд штук яиц.

Матвей Николаев