Жительница Ижевска погибла при пожаре в двухэтажном гараже

33-летняя жительница Ижевска погибла при пожаре в гаражном кооперативе «Дружба» на улице Союзной. Это произошло сегодня около 11:00, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, внутри находились мужчина и девушка. По словам выжившего, они растопили металлическую петь на первом этаже гаража, после чего поднялись на второй. Спустя 20 минут они почувствовали запах дыма, в дальнейшем обнаружили, что загорелась картонная упаковка, использованная для растопки.

«Мужчина рассказал, что вместо немедленной эвакуации его спутница бросилась на второй этаж за вещами. Он остался ждать ее внизу. Помещение мгновенно заполнилось дымом, ориентиры исчезли из-за нулевой видимости. Мужчине удалось выбраться на улицу, а женщина не смогла найти выход. Пожарные обнаружили ее без признаков жизни», — сообщил дознаватель ведомства Иван Анисимов.

О возгорании сообщили очевидцы. Площадь пожара превысила 48 кв. м. Точная причина возгорания устанавливается.