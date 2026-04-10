Глава СКР взял на контроль дело о переводе детей в аварийный детсад в Котово

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после жалоб жительницы Котово Волгоградской области. Заявительница сообщила о нарушении прав малолетних: местные власти приняли решение закрыть один из детских садов и перевести детей в другое учреждение, которое, по словам родителей, находится в аварийном состоянии, сообщили в информцентре ведомства.

В обращении указывалось, что здание не соответствует требованиям противопожарной безопасности, имеет деформацию фундамента и стен, а в 2019 году там частично обрушилась кровля. Родители воспитанников безуспешно обращались в профильные ведомства.

Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Нина Шевченко