Пенсионер в Ростовской области перевел мошенникам 500 тысяч рублей

В Ростовской области пенсионер перевел мошенникам 500 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу мужчины взысканы указанные денежные средства. Исполнение решения на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская