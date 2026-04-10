В Ульяновске директора компании обвинили в сокрытии денежных средств от налогообложения

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела директора компании, обвиняемого в сокрытии от налогообложения денежных средств организации в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом в пятницу сообщило ведомство, отметив, что дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

По данным СУ СКР, обвиняемый, осведомленный о наложении налоговой инспекцией арестов на счета подконтрольного ему общества, в период с июня по ноябрь 2024 года производил расчеты безналичными и наличными денежными средствами, минуя арестованные счета.

В результате, отмечает ведомство, было сокрыто от налогообложения свыше 4,5 млн руб. По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество организации — автомобиль стоимостью 3,9 млн руб.

По инкриминируемой статье УК РФ обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск