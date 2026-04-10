В Красном Сулине без воды остались 40 домов и 15 соцобъектов

В Красном Сулине без воды остались 40 многоквартирных домов и 15 соцобъектов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причина отключений — критический уровень воды в резервуарах ОС «Водострой». Они находятся в Новошахтинске. С неудобствами столкнулись около 8 тыс. человек и следующие предприятия: ООО «Ларта Гласс Ростов», ООО «ТехноНиколь». Аналогичаня ситуация у жителей поселка Н-ГРЭС, четвертого микрорайона и поселка Заречный.

Работы планируется завершить до 21:00, 10 апреля.

