Власти Калининграда ищут разработчиков проектов для капремонта трамвайных линий

Мэрия Калининграда объявила серию закупок на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на девяти участках города. Начальная стоимость всех контрактов превышает 100 млн рублей, следует из данных на сайте ГИС «Торги». Подрядчики должны выполнить работу в срок до 270 календарных дней с момента заключения.

В Калининграде ищут подрядчиков на разработку реконструкции трамвайных линий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Итоги аукционов станут известны 27-29 апреля.

Техзадания по всем объекта схожи. В них прописаны действия по комплексной модернизации трамвайной инфраструктуры. Проектировщики будут обязаны предусмотреть капитальный ремонт путей с учетом расчетной скорости движения трамваев до 40 км/ч, а также автоматизацию стрелочных переводов.

На участках необходимо спроектировать приподнятые посадочные платформы для пассажиров и предусмотреть ограждения. Проектировщики также просчитают организацию безопасного движения и переустройство инженерных коммуникаций.

Профинансируют проектные работы из городского бюджета Калининграда. Строительно-монтажные работы объектов запланированы на 2028-2030 годы.

Матвей Николаев

