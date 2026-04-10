Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу молодых предпринимателей

Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. В республике предпринимательскую деятельность ведут более 35,5 тыс. молодых ИП — это почти треть от их общего числа, сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татарстан обогнали только Москва с показателем 112 тыс. ИП, Московская область (89 тыс.), Краснодарский край (61 тыс.) и Санкт-Петербург (54 тыс.).

Чаще всего молодые предприниматели Татарстана работают в сфере торговли (12,6 тыс.), грузоперевозок (10,7 тыс.) и научно-технической деятельности (3 тыс.).

Всего в регионе зарегистрировано порядка 189 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них около 121,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Анна Кайдалова