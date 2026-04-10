В Нововоронеже прошел турнир по гонкам на радиоуправляемых моделях

В Межшкольном сетевом центре компетенций «Атом-класс» Дома детского творчества г. Нововоронежа прошел Кубок директора Нововоронежской АЭС по автомодельному спорту «Нововоронежское кольцо». Соревнования провели в рамках праздничного марафона, посвященного 15-летию проекта «Школа Росатома».

«Нужно поощрять развитие технических направлений в городе атомщиков. Кем бы ни стали наши дети в будущем, инженерные навыки пригодятся и дома, и на производстве. Нововоронежская атомная станция стремится к тому, чтобы в ее ряды в будущем вливались не просто молодые люди с дипломом инженера, а те, кто попробовал себя уже в роли рационализатора или изобретателя»,— отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Участие в турнире приняли 16 школьников, которые соревновались в двух классах радиоуправляемых автомоделей: аэромобили РЦ-24 АМ и Мини Z. К соревнованиям дети, их родители и педагоги начали готовиться заранее. Юные гонщики несколько месяцев собирали модели машин, а затем оттачивали свои умения управлять ими — учились справляться с резкими поворотами, регулировать скорость, механизм вращения передних и задних колес.

«География участников вышла за рамки города. К нам приезжают ребята из Борисоглебска и Воронежа, и мы этому очень рады, тем самым мы решаем кадровые задачи. Ведь городу нужны будущие студенты Нововоронежского политехнического института, которые затем пойдут работать на атомную станцию или другие организации, входящие в контур Росатома», - поделилась мыслями муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», директор Дома детского творчества г. Нововоронежа Галина Пегусова.

Победителей и призеров отметили медалями и призами. В классе РЦ-24 АМ первое место в классе занял Антон Чебышов (СЮТ-3, г. Воронеж). На втором месте расположился Андрей Перов Андрей (СЮТ-3, г. Воронеж). На третьем месте - Богдан Сычев из Нововоронежского Дома детского творчества.

В классе автомоделий Мини Z в упорной борьбе с интервалом 0,7 секунды победил Андрей Маслов (Нововоронежский Дом детского творчества). Второе место занял Матвей Гундиенко (Нововоронежский Дом детского творчества). Третье место у Михаила Живаева из Борисоглебского «Кванториума» при школе №3.