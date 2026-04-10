В Чувашии ветераны смогут бесплатно установить зубной протез стоимостью до 50 тысяч

В Чувашии на установку зубного протеза выделят до 50 тыс. руб. на одного пациента — ветерана специальной военной операции. Воспользоваться мерой поддержки можно не чаще одного раза в два года, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Сергеем Артамоновым.

В Чувашии ветераны смогут установить зубной протез стоимостью до 50 тысяч бесплатно

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Чувашии ветераны смогут установить зубной протез стоимостью до 50 тысяч бесплатно

Услуга будет оказываться на базе Республиканской стоматологической поликлиники за счет средств республиканского бюджета.

Решение о проведении протезирования принимает врачебная комиссия в течение 10 рабочих дней. После одобрения заявителя включают в очередь, при этом инвалиды I группы обслуживаются вне ее.

Как сообщила министр здравоохранения Лариса Тарасова, в 2026 году на программу предусмотрено 4 млн руб., что позволит оказать помощь 87 ветеранам СВО.

Анна Кайдалова