Цекало стал совладельцем продюсерской компании экс-акционера Альфа-банка

Продюсер, шоумен и телеведущий Александр Цекало стал владельцем 33-процентной доли в ООО «Продюсерская компания Триал», которая принадлежит бывшему владельцу Альфа-банка Алексею Кузьмичеву. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на регистрационные данные компании.

Господин Кузьмичев зарегистрировал «ПК Триал» в октябре 2025 года, сейчас его доля в компании составляет 67%. По данным порталов о российских юридических лицах, организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Алексей Кузьмичев владел 16,32% ABH Holdings S.A., которому принадлежал Альфа-банк, до марта 2022 года. Тогда же бизнесмена включили в санкционный список Евросоюза, после чего он вышел из состава акционеров холдинга. Первым кинопроектом господина Кузьмичева стал детективный сериал «Трейдер», который вышел на экраны в 2023 году. Бизнесмен стал сопродюсером картины.

Александр Цекало владеет 60% в продюсерской компании «Среда», которую он основал в 2008 году. Выручка компании в 2024 году составила почти 1,3 млрд руб., чистая прибыль – более 1,1 млрд руб. «Среда» создавала проекты для «Первого канала», среди которых сериалы – «Метод», «Мажор», «Триггер», «Троцкий» и другие. С 2018 года компания сотрудничает с российскими видеосервисами. К проектам этого периода относятся – «Нулевой пациент», «Последний министр», а также «Хрустальный» и «Химера».В 2023 году продюсерская компания подписала контракт с российским стримингом Okko. Для онлайн-кинотеатра «Среда» сняла сериалы «Лихие», «Аутсорс» и «Трасса».

По данным источников «Ведомостей», в последние несколько лет сериальными проектами «Среды» занимался Иван Самохвалов, который владеет 40% компании. Один из собеседников издания рассказал, что между акционерами уже какое-то время идут обсуждения по поводу дальнейшей совместной работы. Другой источник сообщил, что партнерство господина Самохвалова и Александра Цекало не накладывает на продюсеров никаких ограничений по поводу сторонних проектов, и сейчас в их совместной деятельности «все хорошо».