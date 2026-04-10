Горнолыжные курорты в Прикамье зафиксировали рост турпотока

Горнолыжные курорты Пермского края подвели итоги зимнего сезона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, посещаемость этих объектов минувшей зимой составила 480 тыс. человек. Лидерами стали всесезонный курорт «Губаха» и «Такман» — на них пришлось почти 80% всех гостей. Также в числе популярных курортов — «Жебреи», «Белогорье» и «Иван-гора».

Фото: страница курорта «Губаха» в соцсети.

Практически все комплексы отметили рост турпотока, особенно в новогодние праздники — на 13% больше, чем годом ранее. В среднем жители и гости Прикамья посещают зимние курорты 2–3 раза за сезон.