Девять ангелов Чарли

9 апреля король Карл и королева Камилла отмечают 21-ю годовщину брака. «Ъ» отмечает это событие рассказом о самых важных подругах британского короля. «Ангелов Чарли», как называют его пассий,— несколько десятков. «Ъ» выбрал девять, о которых есть что рассказать.

Текст: Николай Зубов

Первая девушка Чарли. Почти из Бразилии Люсию Санта Крус считают первой настоящей любовью принца Чарльза. Почти школьной. Они познакомились в 1967 году в Кембридже. В полном соответствии с жанром она была старше. Чарльз приехал в Кембридж учиться (история, археология, антропология). Ему было 19. 24-летняя Люсия там работала. Не преподавателем — исследователем. Молодая женщина к тому времени уже была более или менее известным историком, опубликовавшим несколько научных работ. Познакомились они на вечернике у общего знакомого. Люсия была почти «голубых кровей», правда, не британских. Ее отцом был посол Чили в Великобритании, а у себя на родине она принадлежала, безусловно, к сливкам общества. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Люсией Санта Крус (в центре) Чарльз познакомился в 1967 году

Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images Отношениям не мешали разница ни в возрасте, ни в положении. Чувства молодого человека были настолько сильны, что он познакомил подругу с родителями. Те поначалу не видели в интрижке проблемы. Но потом их мнение изменилось: простое увлечение превратилось в бурный роман. Молодую пару часто видели вместе на людях, ведь свои отношения они и не думали скрывать. И в конце концов у родственников принца, да и у всех британцев (речь шла об их будущем короле), начали возникать вопросы. Точнее, один, главный: «Что дальше?» Люсия по всем параметрам была той, кого принято называть «неподходящей парой». Простолюдинка — что бы там ни думали в Чили, старше него. И самое главное — католичка, а по закону наследник престола мог жениться только на англиканке. Нет никаких достоверных данных о том, что Чарльз в какой-то момент сделал Люсии предложение, а она отказалась или выходить замуж за принца, или менять веру (что, в принципе, было одним и тем же). Тем не менее известно, что романтические отношения пары закончились в 1970 году. С Чарльзом они остались добрыми друзьями, и именно она познакомила своего бывшего бойфренда с нынешней его женой. Королевой Камиллой.

Дочь королевы красоты Чарльзу был 21 год, когда на каком-то приеме его познакомили с 23-летней лингвисткой и по совместительству дочерью британского посла в Испании и королевы красоты Греции Джорджианой Рассел. Он немедленно в нее влюбился и уже по традиции почти тут же познакомил с родителями. Надо сказать, девушка им понравилась. Она была красива, умна, принадлежала к их кругу. Греческая кровь не мешала. Чарльз — правнук короля Греции, его отец родился на Корфу. Джорджиану и Чарльза часто видели в Виндзоре, в Балморале, других королевских резиденциях. Она была постоянной спутницей Чарльза на матчах по поло — любимом его виде спорта. Сохранилась масса фотографий и в менее формальной обстановке. В какой-то момент ее начали считать вероятной невестой принца. Говорили, что и королевская семья относится к ней со всей серьезностью. Роман длился чуть меньше двух лет. Похоже, Джорджиана начала тяготиться жестким дворцовым протоколом и вниманием прессы. Кроме того, Виндзоры были для нее людьми с другой планеты. Они были помещиками. Они любили загородную жизнь, прогулки на природе. То есть все то, что Джорджиана терпеть не могла. Уже после расставания с Чарльзом она как-то призналась друзьям, что ушла от наследника престола из-за того, что ей надоело часами стоять на берегу какой-то холодной шотландской речушки и составлять компанию принцу, который даже не замечал ее, увлекшись рыбалкой. Был, однако, и еще один аспект, пожалуй, самый важный. Чарльз разлюбил Джорджину. Он познакомился с Камиллой Шэнд, и стало ясно, что даже если Джорджиана вдруг полюбит рыбалку и охоту, то она уже не вернет ту «искру», которая была в их с Чарльзом отношениях. Они расстались в середине 1972 года. После этого девушка, кажется, совершенно перестроила свою жизнь. Она ушла из Vogue, в котором работала, заинтересовалась психологией. В какой-то момент она была даже практикующим психотерапевтом. Позже она занялась бизнесом и стала директором нескольких компаний. В 1976 году она вышла замуж за крупного землевладельца из Уэльса Брука Бутби и теперь известна как леди Бутби. Как пишут газеты, когда вспоминают о ней (а происходит это не слишком часто), она живет на два дома — в Лондоне (в Челси, разумеется) и в родовом замке мужа Фонмон-Касл в Уэльсе.

Королева с первого взгляда Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters Камилла и Чарльз влюбились с первого взгляда Фото: Tim Graham / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters Камилла и Чарльз влюбились с первого взгляда Фото: Tim Graham / Getty Images Отношения Чарльза Виндзора и Камиллы Шэнд для многих остаются доказательствами того, что любовь с первого взгляда существует и короли могут жениться по любви. Правда, поначалу второе утверждение выглядело спорным. Камилла была из хорошей семьи, но шансов выйти замуж за наследника престола у нее не было ни единого. В 1970 году их познакомила первая девушка Чарльза — Люсия Санта Крус, соседка Камиллы по дому. Камилла первая подошла к принцу. «У моей прабабки был роман с вашим прапрадедом»,— заметила она, напомнив об отношениях Эдуарда VII и светской львицы Алисы Кэппел. Друзья Камиллы и Чарльза говорят, что принц «влюбился по уши» в девушку при первой же встрече. Пара была идеальной — схожие мысли, интересы, чувство юмора. Они проводили все больше времени вместе. Любовным гнездышком для них стало имение двоюродного деда и ментора Чарльза — Луиса Маунтбеттена. Независимое расследование прояснило обстоятельства скандального интервью принцессы Дианы Чарльзу, похоже, было наплевать, что его семья Камиллу «подходящей» не считала. Она, как тогда выражались, была «с багажом» — к моменту встречи с принцем у нее уже был бойфренд, а невеста наследника престола должна была быть девственницей, по крайней мере формально. И семья Чарльза продолжала искать ему «настоящую невесту». Но даже когда Чарльза познакомили с Джейн Уэллсли, которую считали едва ли не официальной невестой принца, связь с Камиллой не прерывалась. Семье пришлось окончательно взять дело в свои руки. В 1972 году принца отправили служить на флот почти на год. Это был сигнал паре прекратить отношения. Чарльз и Камилла послушались. Он отправился за моря, она — вышла замуж за своего бойфренда, став миссис Эндрю Паркер-Боулз. Но, как выяснилось, встречаться они не перестали даже после того, как сам Чарльз женился на Диане Спенсер. В 1993 году в прессу утекла запись весьма интимного телефонного разговора Чарльза и Камиллы, сделанная в 1989-м. Еще через два года в своем знаменитом интервью принцесса Диана заметила: «Нас было трое в нашем браке. Так что было тесновато». В 1997 году принцесса Диана погибла. В 2005-м Чарльз и Камилла вступили в законный брак. Камилла получила титул герцогини Корнуоллской. В 2023 году бывшая мисс Шэнд стала ее величеством королевой Камиллой.

Фотогалерея Как сложилась судьба Карла III

На фото: с младшей сестрой принцессой Анной Фото: AP Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров Фото: AP В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании Фото: Reuters Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода Фото: AP Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут Фото: Reuters В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре) Фото: Reuters Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации Фото: Reuters Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского

На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году Фото: Reuters В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской Фото: AP / Alastair Grant, Pool «Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет»

На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане) Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP 21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании Фото: Reuters С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии Фото: Reuters В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi Фото: Reuters 22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков Фото: Reuters Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций

На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей Фото: Alberto Pezzali / AP Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года Фото: Petr David Josek / AP Следующая фотография 1 / 19 Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I

Наследница Ватерлоо Дочь герцога Веллингтонского Джейн Уэллсли и наследник британского престола принц Чарльз были знакомы едва ли не с детства. Они вращались в одних и тех же кругах, их родственники, близкие и дальние, учились в одних школах. Но вот романтические отношения между Джейн и Чарльзом возникли в 1972-м. Ей было 22, ему 24. Пресса узнала об их романе и объявила парой (а в газетах врать не будут) 29 июля 1972 года, когда они вместе появились на закрытии Королевского турнира в Лондоне — масштабном военно-спортивном шоу, которое проводилось британскими вооруженными силами. Роман развивался бурно. В том, что принц нашел принцессу, кажется, никто не сомневался. Своих чувств они не скрывали. Например, отправились в Испанию, где неделю прожили вдвоем в поместье ее отца Молино дель Рей, неподалеку от Гранады. И, что важно, она была ровней принцу, учитывая, что ее род восходил к тому самому герцогу Веллингтону, который победил Наполеона под Ватерлоо в 1815 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Но свадьбы не случилось. Джейн была необычайно независимой и, как многие женщины тогда, ориентированной на карьеру. Ее как раз пригласили работать на телевидение, и она, говорили ее друзья, не собиралась бросать. Наконец, рассказывали друзья, она была слишком интеллектуально развитой, чтобы получать удовольствие от жизни в тени трона. Окончательную точку в романе поставила назойливость прессы. Леди Джейн изнемогала от внимания папарацци. Ее ждали у дома, у офиса (она работала пиарщицей в галерее Wildenstein & Co.), отмечая ее приход на работу и уход с нее. Не оставляли ее в отпуске. Как-то не сдержавшись, она наорала на журналистов: «Вы что, серьезно думаете, что я хочу стать королевой? У меня есть свой титул!» После разрыва отношений в 1974 году они остались близкими друзьями. Чарльз стал крестным нескольких ее племянников, а Джейн была гостьей на свадьбе Чарльза и Дианы. А еще она построила очень удачную карьеру: работала телепродюсером, написала нескольких книг по истории своей семьи. Она давно удалилась от дел и почти не появляется в свете.

Подруга младшей сестры Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images Фото: Bill Rowntree / Bill Rowntree / Mirrorpix Следующая фотография 1 / 2 Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images Фото: Bill Rowntree / Bill Rowntree / Mirrorpix В начале 1976 года принцесса Анна решила сама заняться устройством семейного счастья своего старшего брата. И познакомила его со своей подругой Давиной Шеффилд, 25-летней девушкой из очень хорошей старинной и богатой семьи. Чарльз немедленно влюбился в новую знакомую, та ответила ему взаимностью. Казалось, Чарльз встретил свою настоящую «половинку». Они прекрасно понимали друг друга, а еще в нее совершенно влюбились родители Чарльза. В итоге газеты сочли ее «Той Самой». А потом грянул скандал. К моменту встречи с Чарльзом у Давины уже был бойфренд — некий Джеймс Бэрд. Выпускних престижнейшей школы Харроу и любитель гонок на моторных лодках. В конце 1976 года он разоткровенничался с репортером одной из бульварных газет. И на следующий день все уже знали, как он любит Давину и что Чарльз ее у него отбил. Статью украшали фотографии квартиры, в которой вместе жили Бэрд и Шеффилд. О браке с принцем невеста могла теперь забыть. Ведь она оказалась с «багажом». После скандала Давина совершенно перестала интересовать прессу. Она продолжала вращаться в обществе, в 1981-м вышла замуж за Джонатана Морли, представителя такой же хорошей и богатой семьи, как и ее собственная. Они прожили в браке 40 лет до его смерти в 2022 году.

Любимая кузина Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Аманда Нэтчбулл и Чарльз Виндзор были знакомы с детства. Они родственники. Отец наследника престола принц Филипп и мать Аманды Патрисия Маунтбеттен были двоюродными братом и сестрой. Дедушка Аманды лорд Луис Маунтбеттен, герой Второй мировой войны и последний вице-король Индии, едва ли не с рождения Аманды (она была на десять лет младше Чарльза) мечтал о свадьбе внучки и внучатого племянника. Чарльз не слишком противился. Еще в 1974 году, когда ему было 26, а ей всего 16, Чарльз написал письмо ее матери, в котором упомянул свой интерес к Аманде. Та ответила вежливо, заметив, что ее дочь еще слишком молода для формального ухаживания. Письма Чарльза оказалось достаточно, однако, чтобы лорд Луис начал регулярно организовывать «случайные» встречи молодых людей. Встречи происходили все чаще, однако тут случилась внезапная любовь Чарльза и Давины Шеффилд. После разрыва отношений, менее чем через год, Аманда стала девушкой Чарльза. В обеих семьях Чарльза и Аманду воспринимали как жениха и невесту. Они вместе отдыхали. Например, на королевской яхте «Британия» (она, конечно, была скорее лайнером, чем яхтой) устроили круиз по Карибскому морю в 1977 году, а двумя годами позже вместе проводили время на Багамах. Оба события самым подробным образом освещались в прессе. Но свадьбы не случилось. 27 августа 1979 года террористы Ирландской республиканской армии взорвали девятиметровую лодку лорда Маунтбэттена, когда тот вышел на вполне обычную для себя короткую прогулку в море. В месте с ним погибли 15-летний помощник Пол Максвелл, 14-летний внук лорда Луиса Николас Нэтчбулл и 83-летняя свекровь дочери лорда — леди Брэберн. Чарльз и Аманда были буквально раздавлены горем. В конце года, после путешествия в Индию (его там должен был сопровождать лорд Маунтбеттен), Чарльз сделал предложение девушке. Она ответила вежливым отказом, заявив, что продолжает считать их отношения братскими и не хочет всю жизнь провести под прицелом СМИ. Однако самым важным фактором стало убийство ее деда, бабки и младшего брата. Жизнь членов королевской семьи показалась ей очень опасной. Аманда занялась благотворительной деятельностью. В 1987 году она вышла замуж за бизнесмена и писателя Чарльза Эллингуорта, с которым живет и сейчас.

Очень откровенная леди Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serge Lemoine / Getty Images Фото: Serge Lemoine / Getty Images Роман, если их отношения вообще можно так назвать, принца Чарльза и леди Сары Спенсер был краткосрочным и проходил параллельно с куда более серьезными отношениями наследника престола со своей кузиной Амандой Нэтчбулл. Познакомились Чарльз и Сара в Виндзоре. Девушка, которой было 22 года, была приглашена на вечеринку для своих — такую королевская семья ежегодно устраивала во время проведения скачек в Аскоте, одного из главных событий светского календаря в Британии. Сара, несомненно, была «своей». Спенсеры — одна из самых видных аристократических семей королевства. Достаточно сказать, что Чарльз Спенсер, граф Сандерленд — прямой предок знаменитого Уинстона Черчилля. А отношения Спенсеров и Виндзоров были настолько близкими, что члены королевской семьи назвали Спенсеров «одними из нас». Так что кого приглашать на домашнюю вечеринку, как не Сару, отец которой был личным слугой короля Георга VI, а родной брат — крестным королевы Елизаветы II. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльза и Сару Спенсер считали женихом и невестой

Фото: David Cole / Daily Mirror / Getty Images Сара и Чарльз быстро подружились и начали проводить вместе много времени. Осенью того же года Сара по приглашению наследного принца гостила в шотландском поместье королевы, сам же Чарльз стал довольно частым гостем в Элтропе, родовом поместье Спенсеров. Там он познакомился, кроме прочего, с 16-летней сестрой Сары — Дианой. Позже это позволило Саре называть себя «купидоном». Катастрофы никто не ждал, но она случилась. В начале 1978 года Сара и Чарльз отправились в швейцарские Альпы. Предполагалось, что там они проведут несколько недель на горнолыжном курорте Клостерс. Но вскоре после приезда туда с Сарой встретились журналисты Джеймс Уиттакер и Найджел Нельсон. Сара их хорошо знала и даже считала друзьями. А потому, как потом говорил принц Чарльз, проявила «неслыханную глупость», доверившись им. Например, она сказала им, что не выйдет за Чарльза, и ей не важно, «дворник он или король Англии». Замуж она собиралась только по любви, а принца она не любила. А еще она заметила вскользь, что у нее были «тысячи бойфрендов». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Спенсер называла себя «купидоном»: она познакомила младшую сестру с ее будущим мужем

Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images Журналисты все записали и потом напечатали в газете. Принц Чарльз мгновенно прервал отношения с Сарой и смог снова посвящать все свое время кузине Аманде. В 1980 году Сара вышла замуж (видимо, по любви) за богатого, но совершенно не аристократического шотландца Нила Маккоркодейла. Он — племянник английской писательницы, автора любовных романов Барбары Картленд (которая, надо сказать, была в свое время мачехой самой Сары). Пара счастлива в браке до сих пор. Леди Сара Маккоркодейл появляется на всех светских мероприятиях королевской семьи, включая свадьбы своих племянников принцев Уильяма и Гарри.

Влюбленная скандалистка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prosser / Mirrorpix / Getty Images Фото: Prosser / Mirrorpix / Getty Images Стать принцессой Уэльской и, возможно, королевой Анне Уоллес помешали характер и Камилла Паркер-Боулс. Анна считалась в королевском кругу «достойной партией». Дочь богатого шотландского землевладельца с безупречной репутацией. Не аристократка технически (ее отец не имел титула), но родственница бесчисленных баронских семей. Частая гостья если не в лондонской резиденции монарха, то уж точно — в шотландском Балморале, где двор проводил от двух до трех месяцев в год. Да и время знакомства с Чарльзом играло на руку. Наследнику престола в 1980-м был уже 31 год. Семья (и вся страна) наседали на него, чтобы он уже женился и завел детей. Наследник престола и наследница огромного состояния познакомились на охоте. Вспыхнул роман. Чарльз начал не просто ухаживать за 25-летней Анной, но и сделал ей предложение. Да не одно, а два. Анна отказала. Говорят, из-за того внимания, которое он оказывал своей старой подруге Камилле Паркер-Боулс. Последней каплей стал прием в Виндзорском замке по случаю 80-летия королевы-матери, бабушки Чарльза. Он весь вечер протанцевал с Камиллой, а Анну едва ли не игнорировал. «Нагайка Уоллес», как называли Анну друзья за ее характер, порвала с Чарльзом, не выходя из бального зала. «Со мной никто так отвратительно не обращался! Ты оставил меня на весь вечер одну, и теперь тебе и дальше придется жить без меня!» — цитировали госпожу Уоллес британские газеты. Через несколько недель после ссоры Анна вышла замуж за Джонни Хескета, предпринимателя и сына друга своей семьи, барона Хескета. Брак просуществовал лет десять. Вторым мужем Анны стал финансист из Сити Том Оутс, с которым она прожила шесть лет. Анна сделала неплохую бизнес-карьеру и сейчас работает генеральным директором Центра финансов, инноваций и технологий — частной организации, занимающейся привлечением инновационных технологий в британскую финансовую отрасль.

Младшая сестра подруги Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диана Спенсер Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана и Чарльз больше пяти лет изображали идеальный брак Фото: Caulkin / AP Говоря о том, что в их браке «тесновато», Диана имела ввиду отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулс (на фото справа) Фото: Express Newspapers / Archive Photos Следующая фотография 1 / 3 Диана Спенсер Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Диана и Чарльз больше пяти лет изображали идеальный брак Фото: Caulkin / AP Говоря о том, что в их браке «тесновато», Диана имела ввиду отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулс (на фото справа) Фото: Express Newspapers / Archive Photos С Дианой Спенсер принц Чарльз познакомился в ноябре 1977-го, когда той было 16, а самому наследнику престола — уже 29. В то время, как позже говорил сам Чарльз, она была «очень бойкой девчушкой», но всего лишь младшей сестрой его тогдашней подруги — Сары Спенсер. Ситуация изменилась через три года. Чарльзу уже точно было пора заводить семью, поэтому королевский двор перешел в режим поиска не просто подруги, но невесты. Диана потом признавалась, что до официального объявления о помолвке она встречалась с Чарльзом раз тринадцать, не больше. А когда Чарльза спросили, любит ли он Диану, он ответил утвердительно, добавив несколько странную для обстоятельств фразу: «Что бы это ни значило». В июле 1980 года они начали встречаться, а в феврале 1981-го уже сыграли свадьбу, ставшую едва ли не самым запоминающимся светским событием десятилетия. Сил на то, чтобы поддерживать образ идеальной пары, у них хватило на пять лет. Потом фактически каждый начал жить своей жизнью. У Чарльза была Камилла Паркер-Боулс. Диана своих фаворитов меняла. Среди них были и офицер Джеймс Хьюитт, и хирург-кардиолог Хаснат Хан. Чарльз и Диана расстались в 1991 году, а через пять лет и развелись, спустя еще год она трагически погибла в Париже. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II После развода Диана начала встречаться с сыном давнего приятеля Мохаммеда аль-Файеда, крупного саудовского и британского бизнесмена, которому, в частности, принадлежал лондонский универмаг Harrod’s. В июле 1997 года вместе с сыновьями, принцами Уильямом и Гарри, она почти месяц гостила на вилле Мохаммеда в Сен-Тропе, где, как говорят, и начался роман с Доди аль-Файедом. Через месяц они оба погибнут в Париже, когда их «мерседес», в котором они спасались от папарацци, врежется в одну из бетонных колонн туннеля Альма. Сообщалось, что автомобиль двигался со скоростью 105 км/ч, а удар был настолько мощным, что передняя часть автомобиля была полностью разрушена, а двигатель вдавлен в салон. Похороны принцессы 6 сентября 1997 года стали одним из самых масштабных событий в истории телевидения. Их посмотрело 2,5 млрд человек по всему миру. Служба была организована в Вестминстерском аббатстве, на ней присутствовали и принц Чарльз, и их дети. Королеву на церемонии представлял ее муж — принц Филипп. Похоронена Диана в семейном имении Элторп. Газеты сообщали, что в последний путь ее отправили в черном платье от Кэтрин Уокер, а в руки вложили четки — подарок умершей примерно в то же время матери Терезы. После смерти бывшей жены принц Чарльз пару лет старался не демонстрировать свои привязанности публично, оберегая в первую очередь детей. А потом снова начал появляться на людях с Камиллой Паркер-Боулс, на которой в конце концов и женился.