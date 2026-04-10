На дорогах Ростовской области планируется запустить 85 видеокамер с ИИ

В Ростовской области готовят к запуску 85 видеокамер для фиксации заторов, аварий и ЧС в реальном времени. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Система видеофиксации работает на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Камеры будут самостоятельно выявлять ДТП и оперативно передать информацию в экстренные службы.

Приоритет при установке отдавали участкам потенциально опасным местам и зонам, где регулярно возникают заторы в границах ростовской агломерации.

