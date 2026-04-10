ФСБ и МВД задержали подростка по подозрению в поджоге релейных шкафов в Ленобласти

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в поджоге одного батарейного и пяти релейных шкафов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Подростка задержали по подозрению в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Подростка задержали по подозрению в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Ленобласти

Правоохранители установили, что преступник совершил поджоги, используя легковоспламеняющуюся жидкость, по заданию неустановленного куратора. Указания подростку направляли через мессенджер. В результате действий злоумышленника пострадали инфраструктура на ж/д-путях станции Токсово и перегонов Девяткино — Капитолово, Токсово — Пери.

Матвей Николаев