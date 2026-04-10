Ваня Дмитриенко, Слава, «Три сестры» и День космонавтики

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Motorama и певицу Славу. В музеях — побывать на выставке «Время // Пространство», однодневной экспозиции «Вспышки в космосе» и автобусной экскурсии «Буран. В космос — без человека». В театральных пространствах — посетить спектакли «Три сестры» от Центра современной драматургии (ЦСД), «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно» группы Magic Marginal и квартирник-воспоминание о группе «Каталог». В кино — увидеть фильмы «Красная пустыня» Антониони, «Андрей Рублев» Тарковского, «Вот это драма!» Боргли. Лекторы расскажут про философию Пикассо, Михаиле Мееровиче, написавшем музыку к «Ежику в тумане», и о том, почему люди разговаривают с незнакомцами в купе. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты В МТС LIve Холле 11 апреля выступит Ваня Дмитриенко, известный песнями «Настоящая», «Венера-Юпитер», «Дыши», «Вишневый» и «Цветаева». Билеты — 4 тыс. руб. В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 11 апреля в рамках выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» пройдет концерт, на котором исполнят арии Иоланты, Клеопатры, Дездемоны, Электры и другие. Страсти героинь напомнят об увлечениях Екатерины Великой, которая признавалась: «Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час без любви». Билеты — 400 руб. обычный и 200 руб. льготный. В ивент-холле «Фабрика» 12 апреля группа Motorama из Ростова-на-Дону даст большой сольный концерт. Группа исполнит музыку в жанре постпанка, новой волны, тви-попа и инди-рока с текстами на английском языке. Билеты — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. В Ельцин-центре 12 апреля на площадке «Паблик маркета» пройдет весенний концерт из серии «Комнатная музыка» — в камерной обстановке выступят молодые академические музыканты и талантливые исполнители Екатеринбурга. В программе: инструментальный проект «Приключения ПИФА» (джаз-рок и краут с импровизацией), романтически-ностальгические песни Ромы Хикматова и инди-шугейз группы «Сонное Царство», рефлексирующей повседневность через сказочные образы. Билеты — 300 руб. В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 13 апреля состоится концерт «Музыка в музее: Рахманинов, Шопен» с лауреатом международных конкурсов Арсением Мерзловым за роялем. Первая часть — прелюдии и «Вариации на тему Корелли» Сергея Рахманинова, вторая — вальсы и баллада №4 фа минор Фредерика Шопена. Произведения романтиков передадут палитру эмоций от горечи до радости. Билеты — 1,7 тыс. руб.

В ресторане «Максимилианс»16 апреля выступит певица Слава с программой «Слава», посвященной 25-летию на сцене. Концерт включит проверенные временем хиты и не менее яркие новинки. Билеты — от 4 тыс. до 4,5 тыс. руб. В Городском доме музыки 16 апреля в рамках Международного фестиваля «KAMERFest» пройдет чтение рассказа Федора Достоевского «Сон смешного человека» в сопровождении органа, клавесина и рояля с музыкой Г. Ф. Генделя. В программе: пассакалия, аллеманда, сарабанда, прелюдия, токката, ария, куранта, каприччио, чакона, Largo, Alleluia из «Мессии». Билеты — 700 руб.

Выставки и экскурсии В «Синара Центре» работает выставка цифрового искусства «Время // Пространство». В экспозиции — более 30 работ художников со всей России: от медиаинсталляций и видеоарта до интерактивных объектов, посвященных теме времени и пространства. Вход — по билету в музей. Музей Бориса Ельцина 11 апреля проведет музейно-автобусную экскурсию «Буран. В космос — без человека», которая объединит его с Музейным комплексом в Верхней Пышме. Посетители проследят путь космонавтики от первого полета человека до рекордного беспилотного полета «Бурана» 1988 года. Билеты — 1,5 тыс. руб. В креативном кластере «Салют» 14 апреля пройдет однодневная выставка «Вспышки в космосе». «Здесь Вселенную не рассматривают в телескоп на расстоянии тысяч километров, к ней приближаются вплотную, чтобы исследовать ее зрением, слухом и даже обонянием»,— указано в анонсе мероприятия. Картины будут окружать поэтический и пластический перформанс, парфюмерная медитация, живая акустика, фешн-перформанс, а зрители смогут стать соавторами всего происходящего. Вход свободный.

Спектакли В Музее андеграунда 11 апреля покажут музыкально-пластический спектакль екатеринбургской группы Magic Marginal «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно». Синтез пластики, слова и звука вдохновлен работами питерского художника Саши Браулова и электронной музыкой 90–2000-х: альтернативный хип-хоп, трип-хоп, spoken word и leftfield создают тревожную атмосферу. Билеты — 1 тыс. руб. В Культурном центре «Урал» 15 апреля Центр современной драматургии покажет премьеру спектакля «Три сестры» режиссера Антона Бутакова. «Наша интерпретация — история о невозможности уехать. О жизни там, где ты жить не хочешь. О состоянии внутреннего застревания, знакомом современному человеку. Герои мечтают о движении и переменах — и остаются», — указано в анонсе. Спектакль переосмысляет произведение Чехова как современную драматургию — живую, болезненную и точную. Билеты — от 1 тыс. до 1,4 тыс. руб.

В Музее андеграунда 16 апреля проведут квартирник-воспоминание: чтение отрывка пьесы «Я наконец-то всем доволен...» о группе «Каталог» и ее солисте Александре Сычеве с участием Владимира Бегунова из «Чайфа». Артисты Театра драмы воссоздадут репетиционную студию, где прозвучат песни коллектива, чей архив нашли спустя 24 года после трагической смерти Сычева в 1990-м. Билеты — 1,5 тыс. руб. В Музее андеграунда 17 апреля покажут моноспектакль «Печень Прометея» — погружение в античный миф о вечном повторении пытки. Прикованный Прометей каждый день теряет печень под клювом орла, но она отрастает, превращая муку в ритуал. Спектакль выдержан в канонах древнегреческой трагедии с хором ветра, монологами, обращенными к богам, и вопросом: остается ли после тысячелетий ненависть или болезненная привязанность? Билеты — 1 тыс. руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра 10 апреля покажут фильм «Вот это драма!» Кристофера Боргли с Зендаей и Робертом Паттинсоном на языке оригинала с русскими субтитрами. Чарли и Эмма влюблены и вот-вот поженятся: место свадьбы выбрано, приглашения разосланы. Но невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму на пути к «долго и счастливо». Билеты — от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 11 апреля будет организован просмотр фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Русь начала XV века раздирают междоусобицы, набеги татар, голод и мор. В трагическую эпоху появляется великий живописец Андрей Рублев — фильм воссоздает его духовный мир на основе скудных сведений и сохранившихся икон. Билеты — от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 11 апреля покажут фильм «Красная пустыня» Микеланджело Антониони на языке оригинала с русскими субтитрами. После тяжелой автомобильной аварии жена промышленника Джулиана пытается вернуть душевное равновесие и найти себя. Ее одиночество и тревога переплетаются с жаждой близости. В город приезжает деловой партнер мужа, и между ними возникает хрупкая связь. Но внутреннее смятение не отпускает героиню, оставляя ее наедине со страхами. Билеты — от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 12 апреля пройдет премьерный показ фильма Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». После него состоится обсуждение со сценаристом Лидией Ярцевой. Семнадцатилетний Дато из поселка на юге России преодолевает тяжелые испытания, не отступая от мечты стать режиссером. Поворотным моментом становится знаменитый фильм Сидни Люмета о справедливости и доброте, день рождения которого совпадает с днем рождения героя. Билеты — 500 руб. В Музее андеграунда 14 апреля покажут культовый психологический триллер Сэма Пекинпа «Соломенные псы» (1971) с лекцией кинокритика Михаила Витушко в рамках цикла «Новый Голливуд». Американский математик Дэвид Самнер с женой Эми сталкиваются с враждебностью местных жителей в английской деревне Корнуолл. После загадочной смерти соседа атмосфера накаляется, а кульминация — жестокая осада дома, где тихий интеллектуал пробуждает первобытную жестокость. Фильм исследует хрупкость цивилизованности и природу насилия. Билеты — 500 руб.

Лекции В Библиотечном центре «Екатеринбург» 13 апреля философ Михаил Витушко прочитает лекцию «Философия искусства: Пикассо». Лектор проследит путь художника от «голубого» и «розового» периодов к радикальному разрыву с традицией и соавторству кубизма — нового способа видеть мир. Особое внимание уделят разрушению привычной перспективы, множественности точек зрения, превращению картины в пространство мысли, а также «Авиньонским девицам» и «Гернике» как примерам искусства, которое мыслит, протестует и создает новую чувствительность XX века. Билеты — 500 руб. В кинозале Ельцин-центра 16 апреля лектор Богдан Королек в цикле «Место для музыки» расскажет о композиторе Михаиле Мееровиче, написавшем музыку к «Ежику в тумане». На лекции речь пойдет о композиторах, чью музыку мы знаем, но их имена — нет. Они написали музыку к мультфильмам «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Стеклянная гармоника», «Серебряное копытце». Билеты — 500 руб. В Библиотеке №14 17 апреля КПТ-терапевт, кризисный психолог Дарья Гизатуллина проведет лекцию «Эффект купе: почему мы говорим с незнакомцами в поезде о своих тайнах» в рамках проекта «Попутчики». Речь пойдет о психологических механизмах феномена, когда замкнутость вагона снимает барьеры, случайный попутчик становится лучшим собеседником, а временность встречи позволяет выплеснуть сокровенное; в фокусе — литературные примеры из «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого и поэмы «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Вход свободный

Подготовила Анна Капустина