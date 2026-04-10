Мэр Перми предложил ввести постоплату проезда в общественном транспорте

В Перми может быть введена постоплата проезда в общественном транспорте. О такой инициативе заявил сегодня на заседании координационного совета союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации мэр Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что такой вопрос сегодня прорабатывается. Это необходимо для тех граждан, которые по какой-то причине забыли сразу оплатить проезд.

Напомним, с сентября 2023 года в Перми официально отказались от услуг кондукторов транспорте. После этого увеличилось доля безбилетных пассажиров. Ежегодно власти вводят новые меры для снижения количества безбилетников. Расчетная доля безбилетников в Пермском транспорте по итогам 2025 года составила 19,1%.