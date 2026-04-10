В Татарстане на трассе Р-239 сняли ограничения движения после снегопада
В Татарстане после снегопада в 14:20 сняли временные ограничения для трансторта на трассе Р-239. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Было ограничено движение автобусов и грузового транспорта на участке трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с 131-го по 249-й км.
Ограничения ввели в 08:30 из-за неблагоприятных погодных условий.