В Самарской области выпал снег

Снег выпал в трех районах на севере Самарской области утром в пятницу, 10 апреля. Речь идет о Шенталинском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

«Дорожные службы оперативно задействовали спецтехнику для расчистки и обработки покрытия. Просим водителей выбирать скорость в соответствии с погодными условиями и соблюдать безопасную дистанцию»,— говорится в сообщении.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», в Исаклинском районе мокрый снег должен был смениться дождем около 15:00, а в Клявлинском районе осадки в виде снега с дождем прогнозировались до 16:00 (MSK+1).

Георгий Портнов