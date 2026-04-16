Топ-67 высших руководителей

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии, связь и телекоммуникации 1 Артемасов Алексей Геннадьевич Генеральный директор Екатеринбург-2000 2 Богданов Валентин Викторович Генеральный директор УЦСБ 3 Крицкий Алексей Владимирович Генеральный директор ЦифРобот 4 Елизаров Андрей Сергеевич Директор Филиал МТС в Свердловской области 5 Давыдов Владислав Владимирович Генеральный директор Искра Технологии Старков Дмитрий Юрьевич Директор СТАРКОВ Групп Онлайн-платформы 1 Новоселов Андрей Викторович Генеральный директор Фиера Трейдинг Производство товаров повседневного спроса 1 Семыкина Вера Николаевна Директор ТД «Король Сыров» 2 Пехотин Игорь Юрьевич Генеральный директор Молочный Кит 3 Мансуров Денис Сергеевич Директор Ингрессо Кофе Промышленность 1 Козицын Андрей Анатольевич Генеральный директор Уральская горно-металлургическая компания 2 Леш Виктор Николаевич Генеральный директор ГРУППА СИНАРА 3 Васильченко Андрей Григорьевич Президент РМК 4 Кириллов Юрий Константинович Генеральный директор Кабельный Завод Кабэкс 5 Притчин Александр Александрович Директор Увм-Сталь 6 Изотин Дмитрий Александрович Генеральный директор Уральский турбинный завод 7 Вяткин Павел Владимирович Генеральный директор Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» 8 Афанасьев Виктор Валерьевич Директор комбината СВЕЗА Верхняя Синячиха 9 Зубков Олег Александрович Генеральный директор Богословское Рудоуправление 10 Есемчик Наталья Александровна Директор обособленного подразделения Завод «АТОМ» Архипов Георгий Афанасьевич Генеральный директор УРАЛТРУБПРОМ Горохова Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора Концерн Уралэлектроремонт Витковский Дмитрий Зигмундович Директор «Фонтанка.ру» Дроздов Максим Игоревич Генеральный директор «АльфаТранс» Околелов Григорий Валерьевич Генеральный директор ПК Контур Смоляков Михаил Алексеевич Генеральный директор Ирбитский ККЗ Ставицкий Юрий Алексеевич Генеральный директор УМЕКОН Сельское хозяйство 1 Апасеев Алексей Сергеевич Генеральный директор Птицефабрика «Рефтинская» 2 Рогалев Александр Сергеевич Генеральный директор Птицефабрика «Свердловская» 3 Зимон Евгений Владимирович Директор А1 Агро Групп Строительство, девелопмент и инфраструктура 1 Заводовский Игорь Вениаминович Директор Общество Малышева-73 2 Крицкий Владимир Павлович Генеральный директор Специализированный Застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал» 3 Калинин Максим Викторович Директор Невьянский филиал «ЦЕМРОС» 4 Фаталиев Сергей Ихласович Директор Пуск 5 Занчевский Владимир Юрьевич Генеральный директор Автоматизированные системы и комплексы Сергеева Оксана Игоревна Генеральный директор Проектное бюро Авалон Суровнев Алексей Анатольевич Генеральный директор Мобиль Торговля 1 Ковалева Ольга Викторовна Директор Екатеринбург Яблоко (бренд Золотое Яблоко) 2 Казановский Павел Сергеевич Генеральный директор Константа Торг 3 Сорокин Алексей Викторович Директор Уралбиовет 4 Петленко Станислав Васильевич Генеральный директор Первооснова 5 Харитонович Нина Николаевна Директор Компания Парфюм Косметик Кобец Михаил Юрьевич Генеральный директор Технический центр «БАЗИС» Транспорт и логистика 1 Скуратов Кирилл Сергеевич Генеральный директор АК «Уральские авиалинии» 2 Бубнов Борис Геннадьевич Директор Восточный Ветер 3 Симонов Юрий Александрович Директор филиала Федеральная грузовая компания 4 Кутловский Павел Викторович Генеральный директор Свердловская пригородная компания Услуги 1 Романова Юлия Сергеевна Генеральный директор Ледовая арена (УГМК-Арена) 2 Сизов Андрей Александрович Генеральный директор УК «Академический» 3 Байчибаева Анна Валерьевна Генеральный директор УВЦ (Екатеринбург-Экспо) 4 Бельский Алексей Владильевич Генеральный директор Уралэнерготел 5 Бабин Антон Михайлович Генеральный директор АМБ ГРУПП КОНСАЛТИНГ Вафина Елена Викторовна Генеральный директор СинЭрго Домина Ирина Леонидовна Генеральный директор Синара Центр Клишина Тамара Геннадьевна Директор Центр бронирования ЮСТА Красовская Виктория Николаевна Директор Гранд Авеню Отель Фармацевтика и медицина 1 Шиловских Олег Владимирович Генеральный директор Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 2 Сафонов Николай Валерьевич Генеральный директор Фирма «Тритон-Электроникс» Финансовый сектор 1 Сюркаева Татьяна Васильевна Директор Екатеринбургский филиал «ВТБ Регистратор» 2 Екимовских Ирина Анатольевна Директор АКГ «Капитал» 3 Гузий Николай Игоревич Директор Филиал СК «Росгосстрах» в Свердловской области Энергетика и топливный комплекс 1 Шагалиев Руслан Радикович Генеральный директор Уральская энергетическая строительная компания 2 Томилов Александр Владимирович Генеральный директор Уралэнергоремонт 3 Кононов Константин Владимирович Директор Группа «Ренессанс ЕЭСК 4 Боровиков Валерий Владимирович Генеральный директор ГАЗЭКС 5 Московкин Сергей Александрович Генеральный директор Нижнетагильская энергосбытовая компания Калаущенко Владимир Николаевич Генеральный директор Уралэлектротяжмаш Руднов Николай Геннадьевич Генеральный директор Синарская Тэц