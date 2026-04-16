Топ-67 высших руководителей

|Информационные технологии, связь и телекоммуникации
|1
|Артемасов Алексей Геннадьевич
|Генеральный директор
|Екатеринбург-2000
|2
|Богданов Валентин Викторович
|Генеральный директор
|УЦСБ
|3
|Крицкий Алексей Владимирович
|Генеральный директор
|ЦифРобот
|4
|Елизаров Андрей Сергеевич
|Директор
|Филиал МТС в Свердловской области
|5
|Давыдов Владислав Владимирович
|Генеральный директор
|Искра Технологии
|
|Старков Дмитрий Юрьевич
|Директор
|СТАРКОВ Групп
|Онлайн-платформы
|1
|Новоселов Андрей Викторович
|Генеральный директор
|Фиера Трейдинг
|Производство товаров повседневного спроса
|1
|Семыкина Вера Николаевна
|Директор
|ТД «Король Сыров»
|2
|Пехотин Игорь Юрьевич
|Генеральный директор
|Молочный Кит
|3
|Мансуров Денис Сергеевич
|Директор
|Ингрессо Кофе
|Промышленность
|1
|Козицын Андрей Анатольевич
|Генеральный директор
|Уральская горно-металлургическая компания
|2
|Леш Виктор Николаевич
|Генеральный директор
|ГРУППА СИНАРА
|3
|Васильченко Андрей Григорьевич
|Президент
|РМК
|4
|Кириллов Юрий Константинович
|Генеральный директор
|Кабельный Завод Кабэкс
|5
|Притчин Александр Александрович
|Директор
|Увм-Сталь
|6
|Изотин Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|Уральский турбинный завод
|7
|Вяткин Павел Владимирович
|Генеральный директор
|Артемовский машиностроительный завод «Вентпром»
|8
|Афанасьев Виктор Валерьевич
|Директор комбината
|СВЕЗА Верхняя Синячиха
|9
|Зубков Олег Александрович
|Генеральный директор
|Богословское Рудоуправление
|10
|Есемчик Наталья Александровна
|Директор обособленного подразделения
|Завод «АТОМ»
|
|Архипов Георгий Афанасьевич
|Генеральный директор
|УРАЛТРУБПРОМ
|
|Горохова Наталья Анатольевна
|Заместитель генерального директора
|Концерн Уралэлектроремонт
|
|Витковский Дмитрий Зигмундович
|Директор
|«Фонтанка.ру»
|
|Дроздов Максим Игоревич
|Генеральный директор
|«АльфаТранс»
|
|Околелов Григорий Валерьевич
|Генеральный директор
|ПК Контур
|
|Смоляков Михаил Алексеевич
|Генеральный директор
|Ирбитский ККЗ
|
|Ставицкий Юрий Алексеевич
|Генеральный директор
|УМЕКОН
|Сельское хозяйство
|1
|Апасеев Алексей Сергеевич
|Генеральный директор
|Птицефабрика «Рефтинская»
|2
|Рогалев Александр Сергеевич
|Генеральный директор
|Птицефабрика «Свердловская»
|3
|Зимон Евгений Владимирович
|Директор
|А1 Агро Групп
|Строительство, девелопмент и инфраструктура
|1
|Заводовский Игорь Вениаминович
|Директор
|Общество Малышева-73
|2
|Крицкий Владимир Павлович
|Генеральный директор
|Специализированный Застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал»
|3
|Калинин Максим Викторович
|Директор
|Невьянский филиал «ЦЕМРОС»
|4
|Фаталиев Сергей Ихласович
|Директор
|Пуск
|5
|Занчевский Владимир Юрьевич
|Генеральный директор
|Автоматизированные системы и комплексы
|
|Сергеева Оксана Игоревна
|Генеральный директор
|Проектное бюро Авалон
|
|Суровнев Алексей Анатольевич
|Генеральный директор
|Мобиль
|Торговля
|1
|Ковалева Ольга Викторовна
|Директор
|Екатеринбург Яблоко (бренд Золотое Яблоко)
|2
|Казановский Павел Сергеевич
|Генеральный директор
|Константа Торг
|3
|Сорокин Алексей Викторович
|Директор
|Уралбиовет
|4
|Петленко Станислав Васильевич
|Генеральный директор
|Первооснова
|5
|Харитонович Нина Николаевна
|Директор
|Компания Парфюм Косметик
|
|Кобец Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|Технический центр «БАЗИС»
|Транспорт и логистика
|1
|Скуратов Кирилл Сергеевич
|Генеральный директор
|АК «Уральские авиалинии»
|2
|Бубнов Борис Геннадьевич
|Директор
|Восточный Ветер
|3
|Симонов Юрий Александрович
|Директор филиала
|Федеральная грузовая компания
|4
|Кутловский Павел Викторович
|Генеральный директор
|Свердловская пригородная компания
|Услуги
|1
|Романова Юлия Сергеевна
|Генеральный директор
|Ледовая арена (УГМК-Арена)
|2
|Сизов Андрей Александрович
|Генеральный директор
|УК «Академический»
|3
|Байчибаева Анна Валерьевна
|Генеральный директор
|УВЦ (Екатеринбург-Экспо)
|4
|Бельский Алексей Владильевич
|Генеральный директор
|Уралэнерготел
|5
|Бабин Антон Михайлович
|Генеральный директор
|АМБ ГРУПП КОНСАЛТИНГ
|
|Вафина Елена Викторовна
|Генеральный директор
|СинЭрго
|
|Домина Ирина Леонидовна
|Генеральный директор
|Синара Центр
|
|Клишина Тамара Геннадьевна
|Директор
|Центр бронирования ЮСТА
|
|Красовская Виктория Николаевна
|Директор
|Гранд Авеню Отель
|Фармацевтика и медицина
|1
|Шиловских Олег Владимирович
|Генеральный директор
|Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
|2
|Сафонов Николай Валерьевич
|Генеральный директор
|Фирма «Тритон-Электроникс»
|Финансовый сектор
|1
|Сюркаева Татьяна Васильевна
|Директор
|Екатеринбургский филиал «ВТБ Регистратор»
|2
|Екимовских Ирина Анатольевна
|Директор
|АКГ «Капитал»
|3
|Гузий Николай Игоревич
|Директор
|Филиал СК «Росгосстрах» в Свердловской области
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Шагалиев Руслан Радикович
|Генеральный директор
|Уральская энергетическая строительная компания
|2
|Томилов Александр Владимирович
|Генеральный директор
|Уралэнергоремонт
|3
|Кононов Константин Владимирович
|Директор
|Группа «Ренессанс ЕЭСК
|4
|Боровиков Валерий Владимирович
|Генеральный директор
|ГАЗЭКС
|5
|Московкин Сергей Александрович
|Генеральный директор
|Нижнетагильская энергосбытовая компания
|
|Калаущенко Владимир Николаевич
|Генеральный директор
|Уралэлектротяжмаш
|
|Руднов Николай Геннадьевич
|Генеральный директор
|Синарская Тэц