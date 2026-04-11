Минздрав РФ представил приказ, который существенно изменит правила подготовки врачей-косметологов. Он утверждает типовую программу переподготовки специалистов. Документ направлен на ужесточение требований к уровню образования косметологов, что должно их качественно отличать от «коллег», работающих в «сером» секторе. Изменения комментирует генеральный директор ростовской клиники косметологии Инессы Демьяновой Art Cosmetology Диана Кремер.



«Приказ Министерства здравоохранения №67н об утверждении типовой программы профессиональной переподготовки по специальности “Косметология” — решение, которого отрасль давно ждала. Объем неформального косметологического рынка растет, и это не вопрос налоговой дисциплины, а безопасности пациентов.

Проблема подготовки кадров в регионе стоит остро — мы это видим на собственном опыте. Ежегодно расширяем команду, приглашаем молодых специалистов. Косметология — одно из динамично развивающихся направлений медицины, и молодые врачи понимают это. Но чаще всего циклы собеседований с соискателями заканчиваются без найма, потому что недостаточно только базовых знаний, полученных молодыми коллегами. Специалисты без сертификата по косметологии, которые работают в клинике ассистентами, в попытках самостоятельно чему-то научиться сталкиваются с высоким конкурсом, серьезной стоимостью переподготовки и не всегда актуальными программами. Часть специалистов уезжает в федеральные центры — кадровый потенциал региона сильно сужается. Все это делает крайне необходимой стандартизацию требований к переподготовке.

Еще совсем недавно уровень компетенций врача-косметолога во многом определялся его личной ответственностью. Одни специалисты инвестировали в развитие, другие — нет, работали с базовым минимумом. Недопустимо оставлять переподготовку на “личное усмотрение” специалиста. И новый приказ Минздрава это исправляет.

Программа переподготовки, которую документ утверждает, обеспечит более высокий базовый уровень специалистов. Это действительно изменит ситуацию в отрасли. И вполне возможно, что повышение профессиональной ответственности станет сдерживающим фактором для развития “теневого” рынка. Однако для эффективной борьбы с “серой” зоной одного переобучения недостаточно.

Дело в том, что лицензированные косметологические клиники конкурируют не столько друг с другом сколько с незарегистрированными кабинетами. Легальный бизнес работает в заведомо неравных условиях.

Каждое новое регуляторное требование — внедрение ЭДО, обновление стандартов оснащения, а для ряда клиник еще и обучение персонала (как в нашем случае) — это реальные затраты для лицензионного участника рынка. “Серый” сектор такие затраты не несет.

Исходя из этого, работу надо продолжать в двух направлениях. Первое — контроль за оборотом контрафактных препаратов и оборудования без регистрационных удостоверений. Второе направление — целенаправленное информирование граждан о преимуществах обращения в лицензированные учреждения. Крайне важно сделать фокус на стандарты качества помощи и услуг, уровень защищенности пациентов. Их могут гарантировать только легальные клиники, а работающие “в тени” — не могут».