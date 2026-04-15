Меню с Еленой

Отель «Астория» гордится своей историей и часто обращается к ней в поисках идей для новых проектов. Отправной точкой для нового меню этой весной стало меню гостиничного ресторана от 23 сентября 1914 года. По моде тех лет оно ориентировано на французскую кухню, которую переложил на современный язык шеф-повар Франсуа Кантен. Здесь представлена вся основная иерархия блюд — от холодной закуски до супа, горячего и десерта. Авторство знаменитого десерта Poire Belle-Helene (груша «Прекрасная Елена») приписывается «королю поваров» Огюсту Эскофье, которого вдохновила оперетта «Елена Прекрасная» Жака Оффенбаха. Веточку груши в «Астории» украшают сусальным золотом, которое тоже можно съесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Astoria Фото: Astoria Следующая фотография 1 / 2 Фото: Astoria Фото: Astoria

Диалог Востока и Запада

В коллекции Hybrid дизайнерского дуэта Ctrlzak для Seletti появилась версия с русским акцентом. В серию Russian Hybrid вошло девять предметов: тарелки и пиалы, в дизайне которых переосмыслены русские мотивы, традиционные орнаменты гжели и хохломы, османские узоры, техники изникской керамики. Все это скомбинировано в фирменной эстетике студии. Основная идея заключается в визуальном объединении восточных и западных мотивов на керамике, каждый предмет разделен на две части. В результате получается диалог Востока и Запада, Европы и Азии. Впервые коллекция была показана на выставке ARTDOM 2026 компанией Delight, эксклюзивно представляющей ее на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seletti Фото: Seletti

В шутку и всерьез

Коллекция бренда Bosa — это всегда арт-манифест. Причем у каждого художника свой стиль и выразительный язык. Например, молодой дизайнер Кэцзюнь Ли, автор серии модульных керамических ваз Octa и Octo из новой коллекции Gemini, в простых геометрических предметах обыграл тему дуализма, инь и ян, двухмерного и трехмерного. Полная противоположность этой серьезной геометрии — забавная керамическая фигурка Love Now! от Хайме Айона, гимн любви, радости и теплым объятиям. «Мне хотелось донести до публики, что проявление внимания заразительно, особенно если практиковать это так же открыто, как мой эльф, каждый день!» — заявил автор. Обе модели были представлены на стенде бренда на Maison & Objet 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Bosa Фото: Bosa Следующая фотография 1 / 2 Фото: Bosa Фото: Bosa

Игра полутонов

«Кварцевый песок», «Утиный пух», «Морось», «Балтийский лед», «Ветер в ивах» — названия красок из новой палитры «Полутона» от Aeterna. В ней 70 оттенков, распределенных на 14 групп по 5 тонов. 57 из них создано художником-декоратором Анной Пронской. Мягкие краски передают ощущение утреннего тумана, цвет каменных дорожек, теплые тона деревьев и листвы. Помимо этого, в коллекцию вошло 12 авторских цветов из «Архитектурной палитры», которые благодаря полутонам получили новое звучание. Бренд представлен в магазинах «Мандерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aeterna Фото: Aeterna

Время Сиесты

Итальянская компания 4Mariani представила серию мягкой мебели Siesta дизайнера Валерио Соммеллы. У дивана и кресел округлые бока и приподнятые уголки спинки и подушек. Мебель эргономична и удобна, легко адаптируется к особенностям интерьеров. Предлагаются угловая конфигурация дивана, компактный вариант для небольших помещений, групповые композиции с креслами. Особое внимание в компании уделяют деталям. Фабрика, расположенная в провинции Комо, одном из традиционных регионов мебельного производства, имеет большой опыт обработки кожи, которая присутствует практически в каждом изделии марки. Siesta можно заказать не только в текстильной обивке, но и в кожаной — в портфолио бренда имеются десятки вариантов кожи разной выделки и палитры. Представитель 4Mariani в России — компания WWTS.