«Пикник», «Капитанская дочка» и «Вот это драма!»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут городские мероприятия в честь празднования Пасхи. На концертных площадках выступит народный артист РФ Денис Мацуев, группа «Пикник», рок-музыкант Гарик Сукачев, певица Слава, группы «Сруб» и Московский синодальный хор. В театрах покажут спектакли «Капитанская дочка», «Проведение в сны» и «Март», а в кинотеатрах — фильмы «Вот это драма!», «Гуру» и «Нормал».



Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Празднование Пасхи

Возле кафедрального собора Рождества Христова 12 апреля состоится празднование «Уральская Пасха». Мероприятие начнется в 12:00. Челябинцев ждут хороводы, народные игры, ярмарка и уральская аутентичная кухня. Вход свободный.

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Кафедральный собор Рождества Христова

Празднование Пасхи пройдет и на других площадках города. Так, в 12:00 в городском саду имени Пушкина состоится концерт городских артистов, «Пасхальные перезвоны» с выступлением профессионального звонаря и мастер-классы, а в 15:30 в Саду Победы пройдут народные игры, а фольклорные коллективы исполнят народные песни.

Концерты

В концертном зале им. Прокофьева 11 апреля народный артист России Денис Мацуев представит программу «Симфоджаз». Вместе с прославленным пианистом на сцену выйдут Государственный симфонический оркестр Челябинской области и именитые солисты, играющие на домре, саксофоне и даже альпийском роге. Стоимость билета 9 тыс. руб. 6+

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Народный артист РФ Денис Мацуев

Во дворце спорта «Юность» 12 апреля выступит рок-группа «Пикник» с большой юбилейной программой. Поводов для праздника сразу несколько: 45-летие коллектива, юбилеи знаковых альбомов «Дым» и «Египтянин», а также 70-летие лидера группы Эдмунда Шклярского. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 6,5 тыс. руб. 12+

В ресторане Brothers 12 апреля состоится сольное выступление пианиста и композитора Ильи Полякова. Победитель международных конкурсов и организатор фестивалей Piano Day представит слушателям новую программу «Биография». В хронологическом порядке прозвучат произведения из всех альбомов автора — от самых ранних сочинений до современных работ, а также стихотворения. Стоимость билета от 1,2 тыс. и 1,5 тыс. руб. 12+

В концертном зале «Таганай» 12 апреля выступит легенда отечественного рока Гарик Сукачев. Артист в очередной раз порадует поклонников масштабным шоу с хитами нескольких поколений. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 11 тыс. руб. 16+

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ Рок-музыкант Гарик Сукачев

В Harat’s Pub 12 апреля пройдет концерт петербургской рок-группы Копенgagen. Команда, созданная в 2009 году, прошла путь от победителей «Чартовой дюжины» до участников крупнейших фестивалей страны. В рамках весеннего тура музыканты обещают мощный сет и драйвовую атмосферу. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+

В ресторане «Максимилианс» 15 апреля выступит певица Слава в рамках масштабного гастрольного тура. Концертная программа приурочена к 25-летию творческой деятельности артистки. В нее войдут как хиты, так и громкие новинки. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 6 тыс. руб. 18+

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Слава

В клубе Ozz 15 апреля даст концерт группа «Сруб». Она исполняет музыку на стыке пост-панка и дарк-фолка. На концерте коллектив презентует новый альбом «Ележивика», состоящий из восьми песен. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 17 апреля пройдет шоу «Богемская рапсодия» в исполнении трибьют-группы Radio Queen. Коллектив воссоздает атмосферу живых выступлений легендарных британцев, исполняя известные песни — We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, We Are the Champions и многие другие. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 4 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 17 апреля состоится выступление Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова. Хор представит программу из двух отделений, включающую пасхальные триптихи и композиции Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Георгия Свиридова и русские народные песни. Стоимость билета от 800 до 1,4 тыс. руб. 6+

Спектакли

В студии-театре «Манекен» 10 и 11 апреля состоится премьера спектакля «Открытые кинопробы на роли в фильм Паоло Соррентино „Не самое главное“». Постановка, основанная на новеллах знаменитого итальянского режиссера, приглашает зрителей за кулисы воображаемого кастинга. Четыре героини — от начинающей актрисы до дамы «со связями» — встречаются в съемочном павильоне. Вход по регистрации. 18+

В mini театре 11 апреля покажут один из новых спектаклей «Март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 1 тыс. и 1.2 тыс. руб. 16+

В театральном пространстве «Свобода» 12 апреля пройдет иммерсивный спектакль-погружение «Проведение в сны». Постановка возвращает в мир детских сказок и того самого момента перед засыпанием, когда шепот близкого человека дарил чувство абсолютной защищенности и безусловной любви. Стоимость билета 1 тыс. руб. 12+

В театре драмы Наума Орлова 14 и 15 апреля представят спектакль «Капитанская дочка» в рамках гастролей Пермского академического театра драмы. Постановка — это «большой русский сон», где классический текст переплетается с пушкинскими сказками, стихами и документальной «Историей Пугачева». Зрителей ждут фэшн-костюмы и видеоарт, а начнется действие с монолога Федора Достоевского. Стоимость билета от 500 до 3 тыс. руб. 12+

Кино

В кинотеатре «Знамя» 12, 13 и 14 апреля покажут фильм «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Главные герои Чарли и Эмма совсем скоро поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Однако одно невинное откровение о жизни Эммы ставит все происходящее под сомнение. Теперь их отношения должны пройти через неожиданную драму. Стоимость билета 320 руб. 18+

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Роберт Паттинсон

В кинотеатре «Знамя» 16 апреля пройдет показ фильма «Гуру». Матье Вассер —популярный харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Он не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь. Главную роль играет Пьер Нинэ. Стоимость билета 320 руб. 18+

В челябинских кинотеатрах с 16 апреля выходит фильм «Нормал». Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. После ограбления банка он обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит разрушить кажущуюся идиллию в тихом городке. В ролях: Боб Оденкерк, Лина Хиди, Генри Уинклер. 18+

Ольга Воробьева