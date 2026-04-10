«Россети Тюмень» направили 3 млн рублей на повышение надежности энерготранзита для предприятий ТЭК в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП осуществляет транспортировку энергоресурса промышленным предприятиям, в том числе занимающимся геологоразведочными работами и строительством магистральных трубопроводов. На проведение технических мероприятий системообразующая сетевая организация направила свыше 3 млн рублей.



В ходе работ специалисты произвели выправку 12 металлических опор воздушной линии электропередачи. Для повышения грозоупорности ЛЭП энергетики отремонтировали контуры заземления и смонтировали новые изоляторы-разрядники мультикамерного типа. В качестве новых комплектующих использовались материалы отечественного производства, адаптированные к эксплуатации в суровых климатических условиях арктического региона.

Трасса ЛЭП проходит в труднодоступной заболоченной местности на значительном удалении от населенных пунктов и автодорог. Для доставки персонала и материально-технических ресурсов привлекалась техника повышенной проходимости, в том числе двухзвенный вездеход-амфибия на гусеничном ходу и внедорожник на шинах сверхнизкого давления.

Ремонт высоковольтной линии электропередачи прошел в рамках производственной программы компании «Россети Тюмень». Своевременно проведенные работы позволят обеспечить надежное электроснабжение крупных промышленных потребителей главного газодобывающего региона России в период максимальных нагрузок на энергосистему.

