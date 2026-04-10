Арестованный экс-замглавы Карабаша ушел с должности ярославского замминистра ЖКХ

Заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслав Коробейников ушел с должности, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах. Ранее его арестовали по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) во время работы замглавы Карабаша.

Вячеслав Коробейников, по данным источника, уволился по собственной инициативе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Вячеслава Коробейникова задержали 1 апреля сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным СУ СКР по Челябинской области, он в 2022-2023 годах получил 270 тыс. руб. от директора компании за покровительство при исполнении контракта по реконструкции водозабора озера Серебры. Ранее было возбуждено дело в отношении взяткодателя по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Виталина Ярховска