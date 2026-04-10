В Ижевске будут судить жителя Татарстана за попытку сбить полицейского

34-летний житель Татарстана предстанет перед судом за попытку наезда на полицейского после ареста его автомобиля (ст. 318 УК, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый в октябре 2025 года при сопровождении его автомобиля в отдел полиции, завел двигатель и направил машину на стоящего на пути сотрудника уголовного розыска. Его просили остановиться, но он продолжал путь, хотя полицейский удерживался за ручку двери. Так он создал «реальную угрозу жизни и здоровью представителя власти».

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело.