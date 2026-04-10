В Самарской области на аукцион выставлена первая площадка КРТ, сформированная по новым правилам

На открытый аукцион выставили земельный участок в Жигулевске на ул. Транспортной. Это первая площадка под комплексное развитие территории, сформированная по новым правилам, сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

По информации ведомства, площадь участка составляет 11,53 га. По проекту инвестор построит на участке среднеэтажные жилые дома, поликлинику на 150 посещений в смену, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Заявки от инвесторов принимаются до 3 мая. Аукцион назначен на 7 мая.

Территория заброшена более 10 лет. Раньше там находилась колония для несовершеннолетних. Для запуска строительства на участке снесут все старые постройки: медсанчасть, общежития, склады, мастерские, котельную, гаражи. Всего в списке на снос больше полусотни объектов.

Руфия Кутляева