Паулина Андреева снялась в новой кампании IDOL

Актриса и сценарист Паулина Андреева назначена амбассадором коллекции IDOL весна-лето 2026. Кампания выстроена вокруг идеи сочетания женственности и внутренней силы. Визуальные материалы включают съемку в интерьере особняка и серию портретов с контрастным светом. В коллекции представлены свободные силуэты: платья с объемными рукавами, рубашки, широкие брюки и легкие костюмы. Также заявлены жакеты в эстетике рококо с акцентом на линию талии. В линейке используются лен, хлопок и вискоза.

