В ЦБ объяснили причину роста ВВП при сокращении объема инвестиций

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил причины роста экономики в стране в 2025 году на фоне сокращения инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, в 2025 году объем ВВП России увеличился на 1%. При этом инвестиции в основной капитал (ИОК) в реальном выражении в прошлом году были меньше на 2,3% год к году.

По словам господина Заботкина, производственные возможности страны определяются не «инвестициями сегодняшнего дня», а уже введенными в действие финансовыми мощностями. «Чтобы производственные возможности… устойчиво возрастали, достаточно, чтобы объем инвестиций превосходил выбытие основного капитала»,— рассказал зампред ЦБ.

Алексей Заботкин также отметил, что несмотря на уменьшение объема инвестиций в 2025 году, показатель вырос в 2022-2024 годах. В связи с этим объем ИОК за прошлый год на четверть выше, чем в 2021 году, и на треть — чем в 2019 году, добавил он. По словам зампреда, ИОК в прошлом году составили 42,6 трлн руб.

«Если инвестиции просто сохранятся вблизи достигнутых уровней, этого будет достаточно, чтобы… наша экономика, ее ВВП продолжали расти», — сказал господин Заботкин. Он также отметил, что в 2025 году было достаточно отраслей, где инвестиции выросли.