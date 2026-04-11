Владеющая «Камским кабелем» компания снизила чистую прибыль в 47 раз

ООО «Кабель технологии инновации», контролирующее 100% акций ООО «Камский кабель», отчиталось о финансовых результатах за 2025 год. Информация опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании сократилась с 580,9 млн руб. в 2024 году до 143 млн руб. в 2025-м. При этом чистая прибыль компании упала в 47 раз — с 1,5 млрд руб. в 2024 году до 32 млн руб. по итогам прошлого года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Кабель технологии инновации» создано в 2012 году. Компания зарегистрирована в Москве. Совладельцами компании являются депутат пермской гордумы Владимир Плотников, спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов. Компания является собственником одного из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции — ООО «Камский кабель».

Стоит отметить, что сам «Камский кабель» финансовые показатели не раскрывает с 2020 года.