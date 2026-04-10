Самара вошла в число популярных направлений на майские праздники

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучили спрос на поездки в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2026 году россияне отдыхают 1-3 и 9-11 мая, а при оформлении отпуска на период с 4 по 8 мая продолжительность каникул может составить до 11 дней. По данным OneTwoTrip, самым популярным направлением на майские праздники стала Казань. На столицу Татарстана приходится 14,9% всех отельных бронирований. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (13,8), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%).

Туристы также планируют поездки в Краснодар (2%), Сочи (1,8%), Адлер (1,7%), Самару (1,6%) и Екатеринбург (1,4%).

