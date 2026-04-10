Бывший судья из Самары покинул пост председателя Арбитражного суда Саратовской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ на заседании 9 апреля прекратила полномочия председателя Арбитражного суда Саратовской области Алексея Горябина. Основанием для этого стало письменное заявление об отставке (подпункт 1 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в РФ»). Об этом сообщает ВККС РФ.

Алексей Горябин руководил Арбитражным судом Саратовской области с 2017 года. В декабре 2023 года его полномочия были продлены. До саратовского назначения, с апреля 2014 года по ноябрь 2017-го, он занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Еще более ранний этап его карьеры связан с Самарской областью: Горябин работал судьей регионального арбитражного суда.

Всего на апрельском заседании ВККС прекратила полномочия 38 судей и руководителей судов в связи с их заявлениями об отставке. Среди них — заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей Солодилов, председатель Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Марина Алексина и другие.

