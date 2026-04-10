В Оренбуржье в восьми образовательных организациях выявили нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Светлинского района во время проверки установила, что в восьми образовательных организациях допускались нарушения законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает надзорное ведомство Оренбургской области.

По информации прокуратуры, в образовательных организациях эксплуатировались технические средства пожарной сигнализации (приборы приемно-контрольные пожарные, извещатели дымовые, оптико-электронные, блоки резервного питания, извещатели пожарные ручные) сверх предельного срока службы — более 10 лет.

Руководителям учреждений внесли представления. По итогам их рассмотрения проводится работа по замене приборов с истекшим сроком эксплуатации. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Руфия Кутляева