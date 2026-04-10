В Казани представили рендеры благоустройства площади у памятника Бутлерову

В Казани показали рендеры проекта благоустройства площади у памятника Александру Бутлерова на улице Пушкина. Проект представил Институт развития Казани, сообщила пресс-служба мэрии города.

Проект предусматривает высадку около 800 кустарников, 15 крупномерных деревьев, устройство газонов с автополивом, установку более 50 малых архитектурных форм и декоративной подсветки. Также планируется модернизация освещения и установка камер видеонаблюдения.

Территорию предполагается превратить из транзитной зоны в общественное пространство с элементами озеленения и местами отдыха. Также предусмотрена корректировка схемы движения транспорта на прилегающих улицах.

Анна Кайдалова