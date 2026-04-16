Вузы развернут к реальному сектору

В стране вообще и Свердловской области в частности на протяжении многих лет фиксируется колоссальный дефицит кадров в реальном секторе экономики и нехватка специалистов, отвечающих новому технологическому укладу. Для решения назревших проблем уральские вузы и компании начали готовиться к полному переходу на новую систему высшего образования в 2027 году — программы должны адаптировать к современным требованиям и внедрить в них «гибкие образовательные траектории» для студентов. Представители бизнеса рассчитывают, что реформа не сведется к формальной замене терминов, а сделает вузы ориентированными на потребности реального сектора.



Синтез лучших практик

Разработка отечественной системы высшей школы началась в мае 2023 года с поручения президента Владимира Путина. Он тогда подчеркнул, что в российской системе образования «назрели существенные изменения». Как пояснил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в марте 2026 года, результатом реформы должны стать обучение студентов навыкам, которые соответствуют новому технологическому укладу, и перемены на рынке труда: решение проблемы с «колоссальным дефицитом» кадров в отраслях экономики и переизбытком специалистов социально-гуманитарного профиля.

«Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы: мы сохраняем фундаментальность знаний, как это было в советские годы, при этом делаем образовательные программы гибкими и практико-ориентированными»,— отметил господин Фальков.

В том же месяце глава Минобрнауки нанес визит в Уральский федеральный университет (УрФУ) — единственный вуз в Свердловской области, который вошел в число 17 университетов России, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. Валерий Фальков подчеркнул, что для УрФУ внедрение новых программ базового высшего (будут длиться четыре-шесть лет) и специализированного высшего образования (рассчитаны на один-три года) вместо бакалавриата и магистратуры является «главным вызовом». Министр заверил, что вузы, которые включатся в эту работу, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед».

Ректор УрФУ Илья Обабков пообещал, что университет разработает «успешные практики» и поделится ими со всеми российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа и в эту сторону будем двигаться»,— подчеркнул он.

Бесшовный переход

К работе над новой моделью высшего образования подключилось большинство уральских вузов, несмотря на их отсутствие в пилотном проекте. В разговоре с “Ъ-Урал” проректор по учебной работе Уральского государственного горного университета (УГГУ) Владимир Зубов отметил, что вуз ежегодно адаптирует свои образовательные программы под запросы крупных горнопромышленных компаний, в связи с чем перейти на новую систему «будет не так сложно». «Задача — дать студентам самые востребованные компетенции. В настоящий момент это навыки в области цифровизации и автоматизации, в первую очередь — безлюдные технологии. Мы учитываем замечания УГМК, РМК, “Полиметалла” и наших других индустриальных партнеров»,— пояснил он.

Владимир Зубов добавил, что новые программы УГГУ, которые планируется разработать к 2027 году, будут лучше адаптированы к современным требованиям горной отрасли. «Глубокая унификация программ позволит студентам выстраивать гибкие образовательные траектории: получать базовое и специализированное высшее образование в разных вузах страны»,— заверил проректор.

В Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС) сообщили “Ъ-Урал”, что в вузе готовятся к бесшовному переходу, используя реформу для повышения качества образования. «Прежде всего это разработка и внедрение индивидуальных образовательных треков для студентов, с тем чтобы отслеживать и при необходимости корректировать процесс профессионального становления каждого специалиста»,— пояснили в институте, добавив, что уже начали внедрять новые форматы образовательного процесса.

Одним из них стала защита дипломных работ в форме предпринимательских стартапов, авторами которых являются два-три студента. «Представители органов власти, топ-менеджеры и предприниматели выступают в качестве наставников для разработчиков стартапов и задействованы в составе экзаменационных комиссий при защите дипломных проектов»,— добавили в филиале РАНХиГС.

Ожидания бизнеса

Представители бизнеса рассчитывают, что реформа высшего образования будет «не формальной заменой терминов, а действительно поможет актуализировать учебные планы и привлечь в вузы больше специалистов из бизнеса», отметила в разговоре с “Ъ-Урал” руководитель отдела по развитию образовательных программ «СКБ Контур» Елена Рыбинская. Она подчеркнула, что компания более 15 лет сотрудничает с уральскими вузами: сотни специалистов «СКБ Контур» ежегодно преподают, создают курсы и курируют проектную работу студентов.

Елена Рыбинская отметила, что компания вкладывается в развитие партнерских программ бакалавриата УрФУ в сферах фундаментальной информатики и информационных технологий, программной инженерии и бизнес-информатики. «Мы довольны тем, как готовят студентов. Надеемся, что переход на новую систему позволит сохранить наработки, которые приносили высокие результаты, а бизнес и вузы смогут качественно подойти к обновлению учебных планов, чтобы студенты получали актуальные знания и были уверены в своих перспективах после выпуска»,— добавила она.

По словам заместителя директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Юлии Ефименко, сегодня выпускникам бакалавриата и магистратуры требуется время на адаптацию и погружение в специфику на любом производстве независимо от их успеваемости и уровня подготовки. Для ухода от чрезмерного доучивания работников компания совместно с УрФУ запустила в 2023 году образовательную программу бакалавриата «Инженерные решения для современного производства», которая реализуется по направлениям «металлургия», «теплоэнергетика», «электротехника», «оборудование» и «химическая технология».

«Ее ключевое отличие от других программ — практическая направленность. Студенты буквально с первого-второго курса работают с реальными кейсами ЕВРАЗа, проходят практику прямо в цехах предприятия. К моменту выпуска они уже понимают, как устроено производство, и могут включиться в работу без долгой раскачки»,— рассказала “Ъ-Урал” Юлия Ефименко. По ее словам, в ЕВРАЗе рассчитывают, что после внедрения новой системы высшего образования вузы станут «более ориентированными на потребности реального сектора».

Василий Алексеев