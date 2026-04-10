В Ростове жителя Дагестана осудили за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд признал виновным в содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и публичных призывах к терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ) жителя Дагестана Рамазана Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как уточняется в сообщении, в деле содержится 10 эпизодов. Суд установил, что обвиняемый разместил в интернете видеоматериалы, которые одобряют действия запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

