«Роза Хутор» и Кавказ.рф объединят усилия в подготовке уникальных специалистов для горнолыжной отрасли страны

Всесезонный курорт «Роза Хутор» и государственная корпорация Кавказ.РФ приступают к разработке концепции системы обучения специалистов редких «горных» профессий — лавинщиков, оснежителей, ратракистов,— на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня в России этих специалистов не учат. Старт совместной работе дал визит делегации Кавказ.РФ на «Роза Хутор» для знакомства с моделью работы курорта, управленческими и кадровыми подходами.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В составе делегации Кавказ.РФ в Сочи прибыли 25 специалистов по эксплуатации, информационным технологиям, маркетингу и финансам, представители топ-менеджмента. В течение недели гости работали с профильными командами «Роза Хутор» и знакомились с функционированием инфраструктуры курорта: канатных дорог, снегоуплотнительных машин — ратраков, службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности, горнолыжных сервисов.

«Роза Хутор» представил коллегам собственные управленческие и цифровые решения: подходы к управлению туристическими потоками, событийному менеджменту, продвижению, совершенствованию нормативной базы, особенностям развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельное внимание было уделено цифровым технологиям и применению искусственного интеллекта в работе горного курорта — в частности, разработанной департаментом цифрового развития «Роза Хутор» системе прогнозирования загруженности канатных дорог. Она прогнозирует загрузку с точностью до 85%, помогая оптимально распределять потоки гостей и улучшать качество сервиса.

«Вижу большой потенциал в нашем сотрудничестве — это не только помогает нашим командам взглянуть на привычное под другим углом, но и формирует культуру горнолыжной отрасли страны в целом. «Роза Хутор» — лидер по масштабу эксплуатации и количеству туристов. Наш «Эльбрус» уникален с точки зрения высот, на которых строим и работаем, культурного наследия, плюс мы активно строим горнолыжные локации с нуля — «Мамисон», «Ведучи». Стажировка команды на «Роза Хутор» — часть большой программы Кавказ.РФ по взращиванию специалистов и мотивации команды, без обмена опытом не будет роста»,— отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Отдельным блоком работы стала подготовка кадров. Зимой на трассах «Роза Хутор» ежедневно катаются 5-6 тысяч лыжников и сноубордистов, на «Эльбрусе» — 3-5 тысяч. Комфорт и безопасность райдеров обеспечивают профессионалы редких «горных» специальностей — лавинщики, спасатели, метеорологи, оснежители, работники горнолыжных трасс, операторы снегоуплотнительных машин (ратракисты) и канатных дорог. В России специализированной системы подготовки кадров для горнолыжной индустрии пока нет. Их кропотливо подбирают из смежных областей и долго обучают внутри курортов. Например, чтобы подготовить специалиста-оснежителя, способного эффективно работать на курорте, требуется в среднем около двух лет практики на месте. Такой специалист должен хорошо разбираться в гидравлике, пневматике, автоматике, релейных схемах и двигателях, уметь проводить слесарную работу любой сложности.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров рассказал: совместно с командой Кавказ.РФ сделаны первые практические шаги к формированию системного подхода в подготовке кадров для отрасли.

«Готовится перечень профильных образовательных учреждений в регионах Северного Кавказа, включая Северную Осетию, Нальчик, Новочеркасск, другие территории, где идёт подготовка слесарных кадров и механиков. На базе этих учебных направлений можно обучать оснежителей, сотрудников служб снегоуплотнительных машин, канатных дорог. В конце апреля руководители этих учебных заведений будут приглашены к участию в Кавказском инвестиционном форуме. В рамках его деловой программы «Роза Хутор» и Кавказ.РФ планируют провести интерактивную встречу, посвященную адаптации образовательных программ под актуальные потребности горнолыжной индустрии. Дальше планируется разработка программ подготовки специалистов редких «горных» профессий с возможностью стажировок на курортах и заключения ученических договоров»,— прокомментировал Константин Нестеров.

По итогам визита представителей корпорации Кавказ.РФ на курорт «Роза Хутор» достигнута договоренность о регулярных контактах и дальнейшем обмене опытом. Стороны уверены: такое взаимодействие будет способствовать развитию отрасли горного туризма в России.

