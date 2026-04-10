Организатора занятий по альпинизму в пермском веревочном парке будут судить за травму клиентки

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, предприниматель, являлся ответственным за оказание услуг по альпинизму на территории веревочного парка. Он нарушил правила безопасности при обучении альпинизму, а непосредственно участвующие в занятиях инструкторы не обладали необходимой квалификацией. Клиентку веревочного парка пристегнули к спусковому устройству ненадлежащим образом, вследствие чего женщина упала со скалодрома с высоты 10 м на землю, получив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено прокурором в Индустриальный суд Перми для рассмотрения по существу.