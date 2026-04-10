В Орске суд вынес приговор участникам ОПГ по делу о вовлечении в проституцию

В Орске суд признал виновными лидера и семь участников организованной преступной группы по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, организованной группой), а также по ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил лидеру ОПГ наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Остальным подсудимым назначены штрафы на сумму от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

В доход государства конфискованы жилой дом с земельным участком, жилое помещение, два автомобиля, семь сотовых телефонов, а также 1,9 млн руб. в качестве эквивалента проданных транспортных средств.

По версии следствия, в августе 2017 года один из подсудимых создал преступную группу для вовлечения других лиц в занятие проституцией и организации занятия проституцией на территории Орска. Участниками группы стали граждане, выполняющие роли заместителя, оператора, водителей и специалиста по подбору «персонала».

Как сообщают в надзорном ведомстве, лидер ОПГ подыскал дом, сауну и гостиницы, которые использовал в качестве притонов для занятия проституцией. Он следил за поддержанием порядка в помещениях, а также оплачивал их аренду и содержание. В незаконную деятельность были вовлечены не менее двух девушек. Еще двух девушек фигуранты принуждали заниматься проституцией, применяя насилие и угрожая.

Руфия Кутляева