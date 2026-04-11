«Любое упрощение процедуры заселения — это всегда шаг навстречу гостю»

В апреле в России вступили в силу изменения, которые позволяют заселяться в гостиницы не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, а также использовать биометрию. Сегодня значительная часть бронирований происходит онлайн — через агрегаторы, туроператоров и сайты гостиниц. Но сама процедура заселения долгое время оставалась достаточно консервативной: администратор должен был взять паспорт и вручную внести данные в систему учета. В высокий сезон это часто приводит к очередям на стойке размещения, особенно в курортных регионах. О том, как нововведения решат эту проблему на практике, «Ъ-Кавказ» рассказал представитель Ассоциации отельеров Республики Дагестан Казбек Гаджиев.



«Возможность использовать водительское удостоверение делает процесс проще. Это документ, который большинство людей постоянно носит с собой, особенно если они путешествуют на автомобиле. Для таких регионов как Дагестан, это особенно актуально. Через республику проходит федеральная трасса, по которой ежедневно перемещается большое количество людей — туристы, автопутешественники, водители. И в других регионах России таких трасс тоже много. Люди часто принимают решение остановиться в гостинице уже по пути.

Раньше возникала ситуация, когда у человека с собой было водительское удостоверение, но отсутствовал паспорт. В таком случае он формально не мог заселиться. В итоге водитель лишался возможности нормально переночевать и отдохнуть, а гостиница — своего клиента. Теперь эта проблема решается.

На практике все будет выглядеть достаточно просто: гость предъявляет водительское удостоверение, администратор вносит данные в систему учета, после чего оформляется проживание.

Использование биометрических данных для гостиниц — это, прежде всего, сокращение времени регистрации гостей. Когда в один день заезжает большое количество людей, скорость работы стойки размещения напрямую влияет на уровень сервиса. Для туристов же главное — удобство. Чем быстрее проходит заселение, тем спокойнее и комфортнее начинается отдых или остановка в дороге.

Что касается детей, здесь ничего принципиально не меняется. Несовершеннолетние по-прежнему заселяются вместе с родителями или законными представителями. Для детей используется свидетельство о рождении, паспорт, если он уже получен, или подтвержденная биометрия. Если ребенок путешествует без родителей, требуется нотариальное согласие.

Иностранных туристов эти изменения не затрагивают. Для них основным документом остается заграничный паспорт, поскольку гостиницы обязаны передавать сведения в систему миграционного учета.

В целом такие изменения — это небольшой, но важный шаг к тому, чтобы путешествия по стране становились проще и удобнее».