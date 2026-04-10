В апреле вступили в силу изменения в закон «Об электроэнергетике», усиливающие контроль за тарифообразованием и направленные на устранение нарушений законодательства в сфере тарифного регулирования. В частности, расширяются полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Поправки позволят ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством. Исполнительный директор уфимской юридической компании «Эко партнер» Рената Самойлова считает, что поправки превращают тарифное регулирование в прозрачную и дисциплинированную систему.

Исполнительный директор уфимской юридической компании «Эко партнер» Рената Самойлова

Фото: из личного архива Исполнительный директор уфимской юридической компании «Эко партнер» Рената Самойлова

«Вступившие в законодательство изменения относительно расширения полномочий органов ФАС с точки зрения политического устройства направлены на усиление вертикали власти. Тема тарифов всегда является важной в повестке федерального центра. Вместе с тем расширение полномочий ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ. Новый механизм направлен на защиту населения, упорядочивание инвестиционных процессов, превращает тарифное регулирование в прозрачную и дисциплинированную систему. Проведенные за последние годы проверки ФАС тарифных комитетов по всей стране в части обоснованности тарифов за ЖКУ показали, что далеко не всегда принцип обоснованности и прозрачности установления тарифов соблюдался при их утверждении и касалось это всех отраслей данного сектора.

В правоприменительной практике часто встречались случаи неоднократного неисполнения решений ФАС России об отмене тарифных решений. При этом возможность привлечения виновных лиц к административной ответственности не позволяла обеспечить неукоснительное исполнение соответствующих решений ФАС России.

В 2025 году ФАС предписала органу тарифного регулирования Московской области исключить из тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами 556 млн руб. необоснованно заложенных расходов. При проверке на обоснованность антимонопольная служба выявила ряд нарушений, когда тарифный орган включал в тарифы неподтвержденные транспортные расходы региональных операторов, расходы операторов на электроэнергию, расходы на КАСКО транспортных средств и другие. В результате исполнение предписания позволило не допустить запланированный с 1 октября 2026 года рост тарифов.

Однако это частный случай, не всегда удается вовремя заметить нарушения и исправить их. Механизм так называемого «исправления ошибки» до принятия обсуждаемых изменений лишал орган ФАС права самостоятельно пересмотреть тариф и определить его предел, ограничившись только выдачей предписания тарифному органу. Теперь же органы ФАС имеют право, отменяя постановление об утверждении тарифов, принимать новый тариф.

На практике тарифное дело любого ресурсника состоит из совокупности расходов и формируется расходным методом, то есть заявляемые к учету расходы в тариф должны быть подтверждены и сформированы в соответствии с утвержденной методикой. Усиление вертикали власти в области тарифного регулирования должно способствовать обеспечению прозрачности и обоснованности тарифа. Полагаю, что новые правила будут совершенствоваться и дорабатываться с учетом правоприменительной практики»