Самарская область получит свыше 1,1 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Самарская область приступает к новому этапу программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам гендиректора Фонда развития территорий Василия Купызина, Самарская область получит свыше 1,1 млрд руб. на новый этап расселения аварийного жилья. Планируется, что выделенные средства позволят улучшить жилищные условия более 3 тыс. человек, проживающих в аварийных домах площадью около 55 тыс. кв. м.

Куратором программы является Минстрой России, оператор — Фонд развития территорий.

Руфия Кутляева